Le Fontanelle, il restauro spiegato a chi non vuole un Teatro, giudicate la differenza

Passi un’opera pubblica brutta ma utile, ma un’opera brutta, inutile e pure costosa sarebbe davvero un disastro.

L’errore che fu l’abbattimento del primo storico e bello Teatro Le Fontanelle sta per essere ripetuto per la seconda volta, ma con una differenza: siamo più poveri di allora e questa opportunità sarebbe l’ultima.

Un errore che adesso sarebbe fatale e metterebbe definitivamente una pietra tombale sulle speranze di avere qualcosa che effettivamente risponda ai bisogni culturali e non fisici della nostra comunità.

Per di più, il nuovo spazio polifunzionale delle Fontanelle è un progetto che vuole azzannare lo scorcio paesaggistico del poggio del Castello dei Ventimiglia che dimostra l’incoscienza di chi si è intestardito su questa orrenda idea.

Per farci un’idea sull’opportunità che stiamo per perdere, abbiamo preso alcuni esempi (pochi per la verità) di recenti di ristrutturazioni di teatri e il confronto, ahinoi, è impietoso.

Marcianise, € 1.213.946,1, consegna 2020

Teatro Comunale di Putignano, 5.084.340,70, consegna 2020

Teatro comunale di Crevalcore (BO) , 4.700.000 €, 2018

Teatro di Corato consegnato nel 2012