“Le insegne superstiti di Catelbuono”. L’anteprima del calendario 2021 della Pro Loco

Il calendario storico-artistico 2021 della Pro Loco sarà in distribuzione a partire da giovedì 17 dicembre:

presso la sede sociale;

presso la libreria Barreca.

Alla consegna sarà richiesto un contributo pari ad € 5,00 (costo stampa € 4.00). Il ricavato, detratte le spese, sarà destinato ad operazioni relative al decoro urbano.

Le foto sono opere di pregio, alcune offerte gratuitamente alla Pro Loco dal nostro concittadino Vincenzo Raimondi al quale va il ns. ringraziamento ed apprezzamento ed altre rielaborate, con fantasia, dall’artista Salvo Città.

Per il 2021 l’Associazione ha ideato il calendario con uno specifico tema conduttore: Castelbuono e le insegne storiche.

Uno spaccato della vita socio economica esistente alla fine del XX secolo. Questo il tema del calendario storico artistico 2021: parlare, in pillole, della storia dei negozi di Castelbuono e dei circoli culturali ancora esistenti con un excursus cronologico non esaustivo. Esso parte dalla loro fondazione e dalle innovazioni apportate nel corso degli anni e quanto altro e ci consente di dare vita ad un lavoro che è stato impreziosito dalle foto contenenti, anche, immagini d’epoca dei negozi e dei circoli culturali con particolare riferimento, a volte, alla storia personale dei proprietari e delle generazioni che si sono succedute.

Sfogliare le pagine del calendario è sempre un’operazione che può coinvolgere emotivamente: è una sorta di viaggio nel tempo, una ricerca del tempo perduto. La difficoltà della ricerca che emerge in assenza di fonti documentarie è stata sostituita da quelle orali.

Insegne che avevano dato lustro a Castelbuono con la copiosa presenza di esercizi commerciali a testimonianza di un passato di tradizioni e di memorie che ancora oggi rievoca nostalgici ricordi tra i più anziani.

Tradizioni e memorie di un passato remoto o prossimo che in parte non ritroveremo più.

Un calendario ricco di emozioni e di ricordi… foto d’epoca, ritratti rinvenuti in un vero e proprio “museo familiare” per un pubblico di lettori attento e sensibile alla storia della nostra città.

Per la Pro loco di Castelbuono tutto ciò rappresenta un’ennesima conferma che l’impegno profuso da quanti si dedicano al volontariato culturale non resterà vano.

Corre l’obbligo, infine, di esprimere un doveroso, sentito, ringraziamento agli sponsor (i loghi sono riportati in ogni pagina) che hanno consentito la realizzazione dell’opera divenuta, negli anni, oggetto di collezione.

L’occasione è gradita per augurare serene festività.

In allegato, in pdf, il calendario 2021 per consentire anche ai nostri concittadini residenti altrove, se interessati, di scaricarlo e stamparlo.