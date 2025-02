Le Madonie alla Bit di Milano: “Dal mare alla montagna, pronti ad accogliere i turisti tutto l’anno”

Le Madonie si presentano al mondo alla Bit di Milano: “Il nostro turismo autentico. Pronti ad accogliere i turisti tutto l’anno”

La Dmo alla fiera milanese racconta le peculiarità di un territorio che ha voglia di mettere in mostra sempre di più le proprie bellezze

Milano, 10 febbraio 2025 – Dal mare alle altezze vertiginose di Pizzo Carbonara, passando per i sentieri, le bellezze uniche dei borghi, le esperienze da vivere e l’enogastronomia. Le Madonie “sbarcano” alla Bit di Milano con la Dmo (Destination Management Organization) Madonie e Targa Florio, per la prima volta in piena forma, grazie alla guida del neodirettore del Consorzio Turistico Cefalù Madonie, Smeralda Tornese e alcuni componenti del nuovo CdA, tra cui Giovanni Nicolosi di San Mauro Castelverde e Daniela Di Garbo di Castelbuono. “La destinazione Madonie diventa sempre più completa e pronta a offrire ai turisti di tutto il mondo un viaggio nell’identità siciliana, attraverso le eccellenze di un territorio votato all’arte e all’enogastronomia – dice il neodirettore – senza dimenticare la componente storica e naturalistica. Ricordiamo che il Parco delle Madonie fa parte della rete Geopark Unesco e che può (e deve) essere elemento-chiave per il posizionamento turistico della destinazione, che vede primeggiare anche le passioni, con la corsa leggendaria della Targa Florio che rappresenta un ponte tra passato e futuro, verso un turismo che unisce motori, cultura e paesaggio. Qui a Milano abbiamo proposto un modello di sviluppo che ha come obiettivo principale la valorizzazione di un territorio eterogeneo, così diverso metro dopo metro e, proprio per questo, dal grande appeal per il nuovo viaggiatore sempre più attento e consapevole. Obiettivo è mettere a sistema le tante risorse che il territorio offre, trasformandole in un’offerta turistica forte, coesa e in grado di competere a livello internazionale”.

Occasione per valorizzare il territorio madonita è stato il panel dal titolo “Madonie: tra percorsi di resilienza, sostenibilità ed eccellenza”, organizzato all’interno dell’area eventi della Regione siciliana. Uno spazio fondamentale per promuovere la Dmo attraverso le parole di chi vive, intraprende e valorizza giorno per giorno le Madonie. Ospite d’eccezione la famiglia Fiasconaro, rappresentata dal maestro Nicola e suo fratello Fausto, ambasciatori del gusto madonita nel mondo che hanno omaggiato i visitatori con un “finale a sorpresa gourmet”, dimostrando il legame indissolubile con il proprio territorio. Il viaggio nelle Madonie, condensato in un’ora di talk, ha abbracciato tutte le peculiarità e le eccellenze del territorio, grazie ai diversi contributi che si sono susseguiti in una narrazione dinamica e coinvolgente: da Peppuccio Bonomo, dirigente e referente Madonie Unesco Global Geopark (che ha focalizzato l’intervento sul ruolo del Parco delle Madonie ed il Geopark come volano di sviluppo turistico per l’area) a Letizia Casuccio, direttore generale di Coopculture (il cui focus è stato Polizzi Generosa e l’importanza degli strumenti di promo-commercializzazione per la valorizzazione dei borghi) fino a Sebastiano Missineo, professore aggiunto Università Europea di Roma (che si è concentrato su resilienza e riqualificazione dei borghi a partire dalle “3 I” di “individui”, “imprese” e “istituzioni”).

L’offerta turistica delle Madonie si trasforma: da esclusivamente “slow“, lenta e naturalistica, diventa più completa, fatta di esperienze coinvolgenti e capace di stuzzicare anche i palati. “Siamo venuti a Milano a raccontare le Madonie in maniera diversa – dice Giovanni Nicolosi – una parte della Sicilia che definirei insolita, lontana dalle mete classiche. Diciamo al mondo che la Sicilia non è solo mare, ma può vantare anche attività lente, cammini nella natura, ciaspolate e tanto altro. Le Madonie meritano tantissima attenzione: sono natura, ma anche percorsi suggestivi, come quello dei frati, che collega Caltanissetta con Cefalù, quello dei santuari mariani, che unisce Gangi a Cefalù, o ancora quello dei briganti, che collega San Mauro Castelverde con Cesarò in provincia di Messina”.

Ma non solo. Le Madonie vantano un patrimonio naturalistico senza pari nell’area del Mediterraneo: “Penso all’Abies nebrodensis – dice ancora Nicolosi – ma anche agli ulivi millenari. Ce ne sono tantissimi. Un esemplare, a San Mauro Castelverde, ha circa duemila anni”. E poi un cielo unico al mondo, tanto da aver portato alla realizzazione dell’Osservatorio Astronomico Gal Hassin di Isnello, tra i più importanti al mondo. E ancora, il primo parco adrenalinico al mondo con la zip line e l’altalena gigante più alta del mondo, i parchi avventura delle Madonie e di Pollina, senza dimenticare il Salto dei Ventimiglia di Geraci Siculo. “Insomma, dal mare fino a duemila metri siamo pronti a scommettere sulle nostre bellezze e peculiarità – dice ancora Nicolosi – confrontandoci con le altre realtà del mondo”. Le Madonie non sono solo luogo di accoglienza. “Facciamo vivere esperienze autentiche – dice Daniela Di Garbo, altro componente del Cda – Il turista, negli anni, è cambiato. Vuole scoprire il luogo, chiede, è curioso. E lo fa sotto tutti i punti di vista, anche a tavola, dove vuole conoscere i dettagli di ogni prodotto: come è stato realizzato, dove si produce. Noi abbiamo il compito di mostrare e raccontare questa autenticità con i nostri cavalli di battaglia. Penso ai presìdi slow food come la manna, il miele di ape nera sicula, la nocciola e il fagiolo Badda di Polizzi, il caciocavallo delle Madonie e tanto altro come il vino, l’olio Crastu”. “Il passo successivo – conclude il direttore Smeralda Tornese – è trasformare le risorse di cui dispone il territorio in opportunità concrete per le comunità locali, gli operatori e per chi sceglie di visitare le Madonie. Una destinazione che sa accogliere, raccontare, innovare e soprattutto da vivere appieno. Le Madonie, un vero caleidoscopio di eccellenze.