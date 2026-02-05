Le montagne siciliane al centro del dibattito nazionale: tre giorni di confronto sulla nuova Legge per la Montagna

(Riceviamo e pubblichiamo) – L’UNCEM Sicilia e l’ANCI Sicilia, consapevoli del valore strategico dei territori montani e delle aree interne, patrimonio sociale, ambientale e culturale di primaria importanza, ribadiscono con forza la volontà di non arrendersi a un destino di marginalità che politiche nazionali, regionali ed europee sembrano voler imporre.

Da anni le due organizzazioni pongono al centro dell’attenzione pubblica le potenzialità e le priorità necessarie per evitare la desertificazione umana delle nostre montagne.

È in questa prospettiva che, nei giorni 9, 10 e 11 febbraio, UNCEM Nazionale, con la presenza del Presidente Marco Bussone, insieme al Sindaco di Castelbuono, Mario Cicero, Presidente UNCEM Sicilia e delegato ANCI per le politiche della montagna e delle aree interne, ha organizzato tre appuntamenti per coinvolgere i comuni della Regione Sicilia (vedi locandina allegata).

Gli incontri saranno l’occasione per presentare il Rapporto Montagna Italia 2025 e, soprattutto, per analizzare e approfondire la nuova Legge nazionale sulla Montagna proposta dal Governo Meloni.

«Sarà un momento fondamentale, sottolinea il Sindaco Mario Cicero, per ribadire le priorità che viviamo quotidianamente nelle nostre comunità. Le aree montane non possono essere considerate un’emergenza, ma un’opportunità. Se la classe politica regionale, nazionale ed europea saprà comprenderlo, potremo assistere a un nuovo Risorgimento: una nuova primavera per l’economia, la cultura e la convivenza sociale del nostro Paese».

Le comunità montane offrono infatti qualità ambientali, ricchezze culturali, coesione sociale ed eccellenze agroalimentari. «La sfida è nelle nostre mani, prosegue Cicero . Non possiamo delegare a chi ci ha abbandonati: dobbiamo insieme tracciare percorsi e priorità capaci di far rinascere i nostri territori, restituendo spazi e tempi di vita condivisa alle famiglie e alle comunità. È questo il modello di sviluppo su cui stiamo lavorando».