Le Passeggiate dell’Invisibile: Castelbuono Nascosta

Gioco urbano a squadre nel centro storico di Castelbuono

Domenica 15 marzo 2026 – ore 9:00

Partenza: Museo Civico di Castelbuono

€5 a persona · gratuito under 12 | Prenotazione consigliata all’indirizzo mail ilcinghialeelabalena@gmail.com

Domenica 15 marzo il centro storico di Castelbuono diventa un grande campo da gioco. Nell’ambito de «Il Marzo di Minà» 2026, l’Associazione U’Game di Palermo e l’APS Il Cinghiale e la Balena portano a Castelbuono la terza edizione delle Passeggiate dell’Invisibile con una tappa speciale: «Castelbuono Nascosta», un’esplorazione ludica e interattiva tra vicoli, piazze e scorci della città alla scoperta di tutto ciò che normalmente sfugge allo sguardo.

I partecipanti, divisi in squadre, percorreranno il centro storico guidati da enigmi, indizi e sfide interattive che svelano storie, suoni, fauna e flora del Parco delle Madonie nascoste tra le pieghe della vita quotidiana. Non è una passeggiata tradizionale: è un’avventura collettiva dove il patrimonio culturale e naturale del territorio diventa protagonista di un percorso tra risate, scoperte e momenti di autentica meraviglia. Ogni squadra dovrà essere dotata di uno smartphone con GPS e connessione internet per interagire con l’app di gioco. La destinazione finale è tenuta a sorpresa.

Il progetto

Nata dalla collaborazione tra il Museo Civico di Castelbuono e l’APS Il Cinghiale e la Balena, la rassegna Le Passeggiate dell’Invisibile è un ciclo di appuntamenti nei boschi e nei luoghi delle Madonie che fonde esplorazione, gioco e convivialità. Ogni tappa è pensata per essere accessibile a famiglie, bambini, anziani, curiosi — senza alcuna preparazione fisica richiesta. La partecipazione agli appuntamenti include un ingresso gratuito al Museo Civico di Castelbuono, valido per tutto il 2026.