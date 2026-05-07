“Le Passeggiate dell’Invisibile”, nuovo appuntamento tra natura e arti performative nelle Madonie

Prosegue il percorso de “Le Passeggiate dell’Invisibile”, la rassegna diffusa di arti performative in natura promossa dal Museo Civico di Castelbuono e considerata una delle esperienze più originali del panorama culturale siciliano.

La manifestazione, che ospita artisti e compagnie di rilievo internazionale, è curata dall’associazione Il Cinghiale e la Balena APS, responsabile della direzione artistica e organizzativa del progetto.

Il terzo appuntamento dell’edizione 2026 è in programma domenica 17 maggio, con ritrovo alle ore 10 nel parcheggio dell’ospedale di Petralia Sottana. La passeggiata condurrà i partecipanti verso il suggestivo Castagno di Taccarelle, immerso nel paesaggio delle Madonie.

Protagonista della giornata sarà “Circle Song”, performance firmata da Circo Madera con Flavia Chiacchella. Lo spettacolo propone una pratica artistica partecipativa basata sul canto collettivo e sull’improvvisazione musicale attraverso voce e corpo.

Il pubblico sarà coinvolto direttamente nella creazione di una vera e propria orchestra vocale improvvisata: guidati dalla performer, i partecipanti formeranno un grande cerchio sonoro fatto di ritmi, armonie spontanee, linguaggi inventati e suggestioni ispirate alla world music. Un’esperienza immersiva e inclusiva che punta a valorizzare creatività, ascolto e partecipazione collettiva.

L’escursione è consigliata a partire dai 6 anni. Il percorso, di difficoltà escursionistica (E), prevede una distanza complessiva di circa 6,6 chilometri tra andata e ritorno, con una durata stimata di circa 2 ore e 30 minuti.

L’iniziativa è sostenuta dal Comune di Petralia Sottana e realizzata con il supporto del Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo.

Il costo di partecipazione è di 5 euro, gratuito per i minori di 12 anni. Ai partecipanti sarà inoltre consegnato un voucher valido per l’ingresso al Museo Civico di Castelbuono oppure al Museo “Antonio Collisani” di Petralia Sottana.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail: ilcinghialeelabalena@gmail.com

Ulteriori dettagli sul programma sono disponibili su Museo Civico di Castelbuono e Circo Madera.