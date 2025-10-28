Le Passeggiate dell’Invisibile: ultima tappa tra i boschi di Isnello con lo spettacolo “Voci dal Bosco”

Un progetto partecipativo del Museo Civico di Castelbuono nel cuore del Parco delle Madonie

Isnello (PA) – Domenica 2 novembre 2025, alle ore 10.00, il ciclo “Le Passeggiate dell’Invisibile” giunge al suo ultimo appuntamento con una camminata immersiva nel paesaggio delle Madonie. La partenza è fissata presso il Bar Bolero di Isnello, con destinazione Chiesa di Santa Maria Maggiore.

L’iniziativa, promossa dal Museo Civico di Castelbuono e diretta dal collettivo Il Cinghiale e la Balena APS, è realizzata con il sostegno dei Comuni di Petralia e Isnello, in collaborazione con la Regione Siciliana – Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, l’AGESCI Gruppo Castelbuono I e il Collettivo Rewild Sicily.

“Voci dal Bosco”: teatro fisico tra miti e natura

A chiudere il calendario sarà “Voci dal Bosco”, uno spettacolo di teatro fisico ideato e interpretato da Elena Brogna. Un’esperienza poetica e ironica, adatta a tutte le età, che invita i partecipanti a sintonizzarsi con la dimensione vegetale e ad ascoltare le storie nascoste tra le radici e le fronde.

Attraverso metamorfosi, leggende e dialoghi tra specie, gli alberi si fanno protagonisti di un’assemblea immaginaria in cui il bosco stesso diventa voce narrante e guida spirituale.

Un invito a “camminare ascoltando”, per riscoprire – passo dopo passo – la meraviglia dell’invisibile che abita la natura.

🎥 Guarda il trailer dello spettacolo su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Qk8K7Ccm1FU

Partecipazione e informazioni

Per partecipare alla passeggiata si consiglia abbigliamento adeguato, scarpe da trekking e pranzo al sacco.

È previsto un contributo di 5 euro a persona (gratuito per i minori di 12 anni).

I partecipanti riceveranno in omaggio un voucher per un ingresso gratuito al Museo Civico di Castelbuono.

La prenotazione è gradita scrivendo all’indirizzo: ilcinghialeelabalena@gmail.com.

Con questa ultima tappa, “Le Passeggiate dell’Invisibile” conclude una stagione di cammini condivisi, dove arte, natura e comunità si sono intrecciate per dare voce al paesaggio e alle sue infinite storie silenziose.