Le passeggiate dell’invisibile. Un nonno da cortile

Un progetto partecipativo promosso dal Museo Civico di Castelbuono

con un calendario di passeggiate accompagnate da

artisti e performer, nel Parco delle Madonie.

Direzione e coordinamento artistico

Il Cinghiale e la balena APS

Con il sostegno di Comune di Petralia e Comune di Isnello.

In collaborazione con: Regione Siciliana. Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, AGESCI Gruppo Castelbuono I e Collettivo Rewild Sicily

domenica 14 settembre 2025 ore 10

destinazione Capanna Rifugio Tropea, Petralia Sottana PA

Partenza da Hotel Pomieri, Petralia Sottana: https://maps.app.goo.gl/b5EF91qCN6BZNeam9

Dopo la pausa estiva, riprendono Le Passeggiate dell’Invisibile, progetto partecipativo promosso dal Museo Civico di Castelbuono: un ciclo di incontri immersi tra i sentieri e i boschi delle Madonie, dedicato alla riscoperta di ciò che spesso sfugge allo sguardo.

Passeggiate lente e silenziose che intrecciano Arte e Natura, per coltivare nuovi immaginari nel pieno rispetto dell’ecosistema.

Domenica 14 settembre dalle 10 ci incontreremo in un appuntamento speciale fuori porta grazie alla collaborazione del Comune di Petralia e del C.A.I. Sezione delle Madonie Petralia Sottana.

Un nonno da Cortile

Teatro comico di e com Alex Gabellini, attore, autore teatrale e clown

Chi è il nonno da cortile? È Florindo Ceccaroli, un nonno speciale che ama i fiori, buffo, genuino, ironico e con due grandi passioni: la campagna e il circo.

Florindo conosce bene la Terra e attraverso scene, gag, racconti e piccole magie accompagna le bambine e i bambini alla scoperta dell’orto, del giardino, dei frutti antichi e delle api. Un viaggio allegro e poetico, somma dei saperi dei nonni, delle tradizioni popolari e del magnifico mondo della natura.

Con l’inconfondibile pancione e il naso rosso di chi trascorre tanto tempo all’aperto, Florindo Ceccaroli trasporta il pubblico in dinamiche assurde, raccontando storie di terra, piante e animali. Nonno Florindo è un personaggio divertente, genuino e riporta a una figura familiare che solitamente ricopre un ruolo importantissimo anche a livello educativo. I nonni, infatti, sono il collegamento tra passato, presente e futuro, perché capaci di trasmettere l’eredità culturale. Lo spettacolo “ Un nonno da cortile” racconta ai bambini la biodiversità.

Modalità di partecipazione:

Si consiglia abbigliamento adeguato con scarpe da trekking e pranzo al sacco.

Partecipazione con contributo: 5€ a persona (partecipazione gratuita per i minori di 12 anni)

I partecipanti riceveranno in omaggio un voucher valido per 1 ingresso al Museo Civico di Castelbuono.

È gradita la prenotazione

inviando una mail all’indirizzo: ilcinghialeelabalena@gmail.com