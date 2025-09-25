Le proposte della Costituente per le Madonie al nuovo Presidente del Parco

La nomina di Giuseppe Ferrarello, sindaco di Gangi, a Presidente del Parco delle Madonie è qualcosa di più dell’assegnazione di una poltrona, cosa alla quale le comunità madonite sono abituate dal 1989, anno di istituzione del Parco.

Non ci riconosciamo nel metodo che non tiene conto di capacità e competenze nei vari settori con cui i partiti di centrodestra hanno spartito le nomine dei vertici dei principali enti pubblici della Sicilia, tuttavia non possiamo che prendere atto con spirito costruttivo della nuova situazione creatasi al Parco delle Madonie, e non ci sfuggono alcuni aspetti politici che intendiamo sottolineare.

In primo luogo perché la nomina di Ferrarello arriva dopo quasi mille giorni di commissariamento, prova concreta delle difficoltà e delle lotte intestine che si sono consumate nella maggioranza di governo. Una lunghissima gestazione dalla quale di nuovo poteva scaturire un nome “qualunque”, ma sembrerebbe che si sia optato per un cambio di passo.

In secondo luogo perché, in 36 anni di vita del Parco, non è mai successo che un sindaco del comprensorio, tra l’altro uno dei più attivi nel territorio e con maggior esperienza, fosse designato a guidare un Ente che, oltre a relazionarsi con Palermo e l’Assessorato regionale al Territorio, sarà “naturalmente” chiamato in causa dalle comunità che vivono questo spazio chiamato Madonie.

In terzo luogo perché il silenzio dei vari sindaci dei comuni del Parco attorno a questa nomina,con qualche eccezione, dice più di mille parole. Infatti, il “club” dei sindaci, di solito tanto lesto ad emettere comunicati di congratulazioni per le varie nomine nei più svariati Enti sovracomunali, stavolta sembra che stia a guardare con curiosità e forse anche un pizzico di timore.

Gli stessi sindaci che, per quasi tre anni non hanno manifestato pubblicamente e in modo coordinato il disagio di essere commissariati, oggi continuano a far finta di niente.

Il destino del Parco, infatti, soprattutto da quando il suo “peso” e la sua capacità di progettazione e di spesa sono stati ridotti quasi allo zero, è sembrato importare a pochi, tranne poi andare a bussare insistentemente alle sue porte quando c’era il bisogno di un nulla-osta, di una deroga, di un contributo per feste e sagre di paese, come fosse l’Azienda provinciale del turismo, di un’autorizzazione che in qualche modo era “necessaria” per portare avanti delle politiche che poco o nulla avevano a che fare con la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente.

Allo stesso modo, tutti sanno bene che se il Parco dovesse funzionare, alcuni equilibri di potere creati sulle Madonie in questi decenni, dovrebbero essere rivisti. E i cambiamenti, si sa, non sono rassicuranti per tutti.

Ci auguriamo, se non è troppo, che con il nuovo presidente del Parco, Giuseppe Ferrarello, si possa aprire qualche spiraglio per una qualche prospettiva di rinnovamento rispetto agli ultimi anni bui, almeno nella protezione e valorizzazione del nostro ambiente, una soluzione di continuità che finora non si è potuta apprezzare nelle altre istanze territoriali, al fine di combattere il declino e lo spopolamento del nostro territorio cui la classe dirigente regionale e locale lo ha condannato.

In particolare, tra gli altri temi che ci stanno a cuore, vigileremo e offriremo il nostro punto di vista su:

sensibilizzazione dell’ARS per l’assegnazione di idonee risorse finanziarie ai parchi regionali; opposizione a qualsiasi intervento sull’area di Fosso Canne per opere connesse allo Schema idrico di Blufi, di utilità molto dubbia ma di sicuro impatto disastroso sull’ambiente e sulle risorse idriche dei nostri paesi; istituzione di un centro base per le escursioni utilizzando, in un’ottica più consona alla loro destinazione, immobili esistenti di proprietà dell’Ente; inclusione nel Parco dei 5 comuni richiedenti, rivedendo però le aree da sottoporre a vincolo, da estendere a tutte le zone di pregio ambientale ricomprese nei rispettivi territori; ruolo guida dell’Ente nelle politiche di programmazione del territorio, nei confronti degli altri soggetti che a vario titolo agiscono nell’area protetta; attuazione del Piano territoriale e degli altri piani previsti nella legge istitutiva e finora colposamente messi da parte; una seria azione nei confronti degli ungulati, indirizzata verso la loro eradicazione; rilancio della sentieristica; adozione di un protocollo di intesa con Forestale e associazioni per il controllo e la vigilanza dell’area protetta, che assegni all’ente il ruolo che gli spetta in tema di coordinazione e sovraordinazione negli interventi; istituzione della Comunità del parco, per avvicinare le popolazioni all’ente; comunicazione sobria ed efficiente, scevra da ripicche e permalosità personali; interventi di recupero sulle incompiute e rinaturazione degli alvei fluviali e dei versanti oggetto di interventi dannosi prima dell’istituzione del Parco; il componente del comitato esecutivo eletto dal consiglio del parco venga scelto in base a titoli, esperienza e conoscenza del territorio.

Su questo ed altro staremo in attesa, daremo il nostro contributo, se ben accetto, e sapremo valutare le strategie e le azioni che saranno adottate dalla nuova governance.