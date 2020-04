Le sacre Quarantore saranno trasmesse in diretta streaming

UNITA’ DI PASTORALE SINODALE – CASTELBUONO

Parrocchia S.NATIVITÀ DI MARIA VERGINE

Parrocchia MARIA S.S ASSUNTA

Parrocchia S.ANTONINO MARTIRE

🙏Oggetto: Celebrazione delle sacre Quarantore 2020 ⛪⛪⛪

Alla cittadinanza

Al Sig. Sindaco e alla Giunta Comunale

Al Sig. Presidente e ai Consiglieri del Consiglio Comunale

Ai Sig.ri Dirigenti Scolastici

al personale Docente e ATA

agli Alunni

Al Ministro e ai Terziari dell’Ordine Francescano Secolare

Ai Governatori e ai Confrati delle Confraternite

Alle Presidenti e alle Consorelle delle Congregazioni

Ai Sig.ri e alle Sig.re responsabili

delle Associazioni, dei Circoli e agli associati

Come è consuetudine nei giorni iniziali della Settimana Santa si celebreranno le Sacre Quarantore che quest’anno, dopo la parentesi 2019 che ci ha visti riuniti nella Chiesa di San Francesco, per il noto motivo della impossibilità a riunirci per evitare il contagio del virus pandemico Covid 19, saranno celebrate in Chiesa Madre, a porte chiuse, senza popolo, ma in diretta streaming sui canali facebook che riusciremo ad attivare.

Le Sacre Quarantore hanno costituito sempre un’occasione unica per l’espressione comunitaria della fede nella presenza reale di Nostro Signore Gesù Cristo nella specie eucaristica del pane consacrato. Quest’anno, in modo particolare, tutti siamo chiamati ad adorare il Signore presente realmente nell’Eucarestia e a Lui invocare e da Lui ottenere la liberazione dal male che è riflesso della salvezza eterna.

Questo atto di culto ci vedrà impegnati secondo il calendario allegato del quale si è invitati a prendere visione e tenere in considerazione. Lo stesso calendario sarà trasmesso con i sistemi “social” in modo che si passi la voce e tutti possano, anche se non provvisti dei sistemi virtuali dello “stare insieme”, mettersi in comunione di preghiera e in atteggiamento orante nelle proprie case.

Siamo certi che questo momento di preghiera e di adorazione potrà ben prepararci a vivere il Triduo Pasquale in vista del quale con sinceri atti di contrizioni potremo riconciliarci con Dio e con i nostri fratelli, mentre decisamente speriamo e preghiamo che presto possiamo recuperare la dimensione comunitaria della nostra fede e dei Sacramenti che la nutrono.

Auguri a tutti!

FACCIAMO LA PREMESSA AL FINE DI EVITARE LE DIVERSE DOMANDE CHE NESSUNO DI TUTTI GLI INVITATI SOPRA ELENCATI SARA’ PRESENTE FISICAMENTE NELLA CHIESA.

05 Aprile – Domenica delle Palme

ore 9:00 celebrazione della S. Messa in streaming

ore 16:00 Esposizione Eucaristica alla “presenza” della Compagnia del SS. Sacramento

ore 16:30 Confraternita Maria SS. Immacolata

ore 17:00 Confraternite S. Antonino M. e SS. Crocifisso

ore 17:30 Confraternite S. Rita e S. Cuore di Gesù

ore 18:00 Confraternite S. Pietro e S. Lucia

ore 18:30 Confraternita Maria SS. Addolorata

ore 19:00 Confraternita Maria SS. del Rosario e Compagnia del SS. Rosario

ore 19:30 Benedizione eucaristica e reposizione

06 Aprile – Lunedì santo

ore 11:00 S. Messa ed Esposizione Eucaristica alla “presenza” della Confraternita di S. Pasquale Baylon

ore 12:00 Benedizione Eucaristica e reposizione

ore 16:00 Esposizione Eucaristica

alla “presenza” della Fraternità Terz’Ordine Francescano Secolare

ore 17:00 “presenza” di tutte le Congregazioni femminili che zelano l’onore della Vergine Maria:

Maria SS. del Rosario e Maria SS. del Rosario di Pompei, Maria SS. Immacolata, Maria SS. Ausiliatrice, Maria SS. Addolorata e Maria SS. Addolorata alla Badia, Madonna del Carmelo, Madonna delle Grazie

ore 17:30 si uniscono le Congregazioni femminili di S. Giuseppe, S. Rita da Cascia, S. Teresa del Bambino Gesù, SS. Crocifisso e Sacro Cuore

ore 18:00 chi lo desidera si può sintonizzare sul canale faceboock della Diocesi di Cefalù per gli esercizi spirituali

ore 19:00 Confraternite S. Pasquale Baylon e San Giuseppe

celebrazione dei Vespri, benedizione Eucaristica e reposizione

07 Aprile – Martedì santo

ore 11:00 S. Messa ed Esposizione Eucaristica alla “presenza” dell’Azione Cattolica delle tre Parrocchie

ore 12:00 Benedizione Eucaristica e reposizione

ore 16:00 Esposizione Eucaristica

alla presenza del Gruppo Uomini Cattolici

ore 16:30 Confraternita S. Antonio da Padova

ore 17:00 Circolo Anziani Sviluppo sociale e Solidarietà, Circolo Anteas, Circolo delle Rose, Associazione Soci Culturale Madonita

ore 17:30 Associazioni Università della terza età, AGESCI e Circolo TurtleFey

ore 18:00 chi lo desidera si può sintonizzare sul canale faceboock della Diocesi di Cefalù per gli esercizi spirituali

ore 18:30 Confraternite S. Anna e S. Francesco di Paola

ore 19:00 Confraternita S. Vincenzo Ferreri e Autorità cittadine

Celebrazione dei Vespri, benedizione Eucaristica e Reposizione