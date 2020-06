Le suggestive immagini della 5.30 a Castelbuono, la corsa all’alba di questa mattina – VIDEO

“Basta poco per essere felici”! Con questo spirito, un gruppetto di runner ha puntato la sveglia ad un’ora prima dell’alba e dato il via alla Run 5.30 Castelbuono.

5.30 km da correre (o camminare) lungo le vie del centro storico, alle prime luci dell’alba, per mettere da parte sonno, pigrizia e sedentarietà.

Con un grande abbraccio, il The Most Informal Running Club Ever ringrazia tutti i partecipanti e gli sponsor che hanno contribuito all’iniziativa, tra cui emmegraphic design e fotografica, per la realizzazione dei pettorali; e biscottificio Tumminello, per i biscotti. (FB: Piedincammino)