Le Torri della Cattedrale di Cefalù: sabato 6 e domenica 7 giugno 2020 fruibili tutti gli itinerari

Dopo il successo dello scorso weekend in cui l’Itinerarium Pulchritudinis, il Viaggio nella Bellezza, ha aperto le porte in via eccezionale in occasione della Festa della Repubblica Italiana, la Diocesi di Cefalù ha deciso di replicare l’iniziativa rendendo fruibili i percorsi di visita anche sabato 6 e domenica 7 giugno 2020 per dare la possibilità a quanti lo vorranno di vivere un’esperienza culturale unica.

La più grande novità, come annunciato da S.E.R Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo della Diocesi di Cefalù, riguarda l’apertura di tutti e tre gli Itinerari di visita, mentre lo scorso weekend è stato possibile accedere soltanto al percorso Blu, comprendente le Torri, il passetto sui Tetti lato sud con vista panoramica sul quartiere medievale e l’affaccio sotto i Mosaici.

Sarà possibile, dunque, ammirare nuovamente il magnifico Chiostro Canonicale, accedere all’area museale arricchita di ulteriori manufatti di inestimabile pregio storico-artistico e dei frammenti delle vesti regie di Re Ruggero II, visitare il Salone Sansoni e la Cappella Vescovile contenente la preziosa icona dell’Eleousa, un trionfo di Bellezza che vi lascerà senza fiato.

Gli orari di apertura saranno i seguenti: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Al fine di rendere la visita del tutto sicura e garantire le giuste misure di distanziamento fisico tra i visitatori, le visite osserveranno il rispetto dei protocolli di sicurezza e delle normative vigenti. Per questi motivi e per evitare che si possano creare degli assembramenti, pur potendo acquistare i ticket in loco, è preferibile effettuare l’acquisto dei ticket di ingresso sul nuovo portale web www.duomocefalu.it dove sarà possibile prenotare direttamente la fascia oraria desiderata per la visita e trovare tutte le informazioni necessarie.

Nella giornata di domenica 7 giugno 2020 è consentito l’accesso gratuito ai residenti di Cefalù dalle ore 10.00 alle ore 13.00, esclusivamente su prenotazione telefonica da effettuare nella giornata di sabato 6 giugno al tel. 0921 926366 (10.00-13.00/15.00-19.00). L’accesso sarà consentito con regolare prenotazione telefonica fino ad esaurimento posti disponibili nel rispetto degli attuali protocolli di sicurezza.

Per ulteriori informazioni

Tel. 0921 926366