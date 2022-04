Le ultime dalla campagna elettorale a Castelbuono

Ascolta l'articolo

Il fine settimana lungo con la festa del 25 aprile ha visto una certa attività elettorale con diversi comizi nelle due piazze principali del paese.

Antonio Maiorana – candidato di Cambiamo Castelbuono – è stato protagonista di due comizi – scaldando leggermente in più i motori rispetto all’inizio giudicato fin troppo titubante, complice la probabile emozione della prima volta.

La lista ha anche fatto trapelare i nomi di qualche altro candidato come Antonio Di Pasquale (dottore radiologo, già consigliere comunale) e Sabrina Di Pasquale (dottoressa psicologa) che è anche intervenuta con uno spigliato comizio al sabato.

Molto efficace al proprio esordio in piazza è apparsa invece Anna Maria Cangelosi per la Costituente della Castelbuono di domani introdotta da Domenico Prisinzano (già assessore giunta Mazzola).

Per quanto riguarda il posizionamento degli schieramenti, l’elemento di novità è stata la stessa Cangelosi a fornirlo, confermando che il dialogo tra Costituente e Cambiamo Castelbuono non è del tutto chiuso lasciando spiragli per una coalizione unitaria così come desiderato da una quota non indifferente di elettorato.

L’idea di colazione unitaria però appare sempre più sbiadita soprattutto se lasciata intendere come semplicemente contro e non come la migliore valida alternativa per intraprendere un percorso politico nel futuro di Castelbuono dotato di maggiore slancio e freschezza, cosa che in molti rimproverano allo stato attuale.

Nel frattempo il sindaco uscente Cicero ha completato la propria squadra in giunta indicando al bilancio Salvo Mirabile (intermediario assicurativo ex consigliere a Palermo in quota MPS di Riccardo Savona) mentre è ancora alla ricerca di un sostituto al consiglio per Vincenzo Ricotta, candidato in un primo momento ma adesso non più confermato. Al riguardo circola la voce della designazione anche in consiglio di Dario Guarcello (candidato in giunta e assessore in carica).