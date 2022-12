Leggere Pasolini. Al Museo Civico lettura di poesie in russo e in italiano di Pier Paolo Pasolini

Ascolta l'articolo

Con Kirill Medvedev e i giovani del gruppo teatrale di Stefania Sperandeo 22 dicembre 2022 ore 17.00

Sala del Principe, Museo Civico Castelbuono, Piazza Castello, Castelbuono (PA)

Giovedì 22 dicembre 2022 alle ore 17.00 vi aspettiamo al Museo Civico di Castelbuono per un pomeriggio di lettura di poesie in russo e in italiano di Pier Paolo Pasolini, con Kirill Medvedev, poeta, musicista, attivista russo, in collaborazione con i giovani del gruppo teatrale guidato dall’attrice Stefania Sperandeo, per celebrare il centenario della nascita del regista e scrittore italiano.

Pier Paolo Pasolini ha segnato il suo tempo, lo ha fatto da antologista, saggista, scrittore, intellettuale. E da poeta? Una delle sue principali cifre poetiche, è stata individuata nella volontà di far convivere, ereticamente, elementi che si oppongono: condizioni e linguaggi dell’attualità (gerghi, lessico impoetico, plurilinguismo) convivono con lessico aulico e soluzioni metriche e stilistiche tradizionali (terzina dantesca, uso di rime ed endecasillabi ecc.). In questa prospettiva non è un caso, dunque, che proprio l’ossimoro sia ritenuta la figura chiave di tutta l’opera pasoliniana, l’espediente retorico per rendere l’io lacerato da divergenze interiori.

L’evento si inserisce nell’ambito della permanenza di Kirill Medvedev e Anna Moiseenko in residenza artistica al Museo Civico di Castelbuono durante le festività natalizie 2022, come atto concreto di ospitalità della comunità di Castelbuono, nella condivisione della lotta civile e culturale che artisti e artiste russo stanno affrontando.

BIOGRAFIE

Anna Moiseenko è una filmamker, documentarista, fondatrice della casa di produzione Cineminers, autrice dei pluripremiati Songs of Abdul – documentario, 68 min, Francia-Russia, 2017, S.P.A.R.T.A.: The Territory of Happiness, documentario, 56 min, Russia, 2013 e Winter, go away, documentario, 79 min, Russia, 2012.

Kirill Medveded è attivista, musicista, poeta, scrittore e saggista (Ugly Duckling Presse), traduttore tra gli altri dei testi di Pier Paolo Pasolini e Charles Bukowsky, candidato all’opposizione alle comunali di Mosca prima della guerra.