Leonardo Fiaschi in tournèe in Sicilia dal 28 luglio al 3 agosto. Appuntamento anche a Castelbuono

(Riceviamo e pubblichiamo) – L’ estate 2021 è nel vivo del suo fermento in Sicilia e per l’amato comico/attore/imitatore di Livorno -Leonardo Fiaschi- arrivano le chiamate dal Sud Italia: un tour che lo vede protagonista di feste ed eventi per 7 giorni continuativi.

La tournée durerà tutta la settimana a cavallo tra luglio ed agosto, e condurrà l’artista tra le località di Salemi, Caltanissetta, Capo d’Orlando, Castelbuono, Mondello (circolo trinacria), Ficarazzi e Raffadali.

A grande richiesta, quindi, un bel giro della Regione più affascinante d’Italia.

Leonardo collabora con Striscia la Notizia (suoi i deep-fake di Andrea Pirlo, Massimiliano Allegri, Antonio Conte, Morgan, Amadeus e Roberto Benigni), spesso ospite nei programmi tv delle reti Rai e Mediaset. Di recente lo abbiamo visto a “Lui è Peggio di me” con Giorgio Panariello e Marco Giallini.

Giovane, approda a Radio R101, come imitatore nel morning show della stessa emittente, insieme ai colleghi Cristiano Militello e Massimo Lopez. Tutt’oggi è colonna portante del programma mattutino di successo La Banda di R101.

Sempre attivo come ospite, imitatore e personaggio televisivo, partecipa a diversi programmi: Domenica In, Colorado, nei panni dello chef Gordon Ramsay, Tale e quale Show , Porta a Porta, STEP Stasera tutto è possibile. Attualmente è in tournée con i suoi spettacoli Fiaskistein, di e con R. Bellezza e Mai stato Io, diretto da Paolo Migone.

Non solo presenza “scenica” ma comicità naturale ed innata umanità, regalerà ai presenti una serata esilerante e all’insegna della risata; che dire di più, i suoi video hanno raggiunto oltre 12 milioni di visualizzazioni tra YouTube e Facebook.

Un susseguirsi di novità che il comico ancora non ha reso note:“Stay Tuned”.