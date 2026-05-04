Lettera aperta dell’ing. Mimmo Prisinzano alla Costituente

(Riceviamo e pubblichiamo) – Carissimi, in questi giorni mi avete manifestato grande affetto e stima anche al di là dei miei meriti. Questi sentimenti sono da me ricambiati, vi abbraccio tutti. Il miglior modo di ringraziarvi, per quanto possibile, è quello di continuare il mio impegno politico insieme a voi.

Nell’ultimo periodo la Costituente ed io siamo stati sottoposti ad attacchi da parte dei “Democratici per Castelbuono” che adesso, dopo la formalizzazione corretta delle mie dimissioni da Consigliere Comunale avvenute il 30/04/2026, appaiono politicamente inconsistenti.

Hanno scritto che le mie dimissioni dell’11 marzo 2026 erano efficaci e irrevocabili. Tale tesi è stata smentita dal parere dell’Ufficio legislativo e legale della Regione Sicilia del 27/03/2026 e dallo stesso Sindaco nel comizio del 03/05/2026. In verità, bastava leggere con attenzione il parere n. 169.07.11 del 2007, prot. 2007/14252, dell’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali per arrivare alle stesse conclusioni.

Mi hanno definito nel loro comunicato del 31/03/2026 “ex consigliere”. Evidentemente non hanno compreso il sopra menzionato parere che era arrivato quattro giorni prima e quanto sostenuto dal Sindaco stesso. Nei fatti, sono tornato in Consiglio Comunale nelle sedute del 20 e 29 aprile 2026.

Hanno accusato la capogruppo Cangelosi di aver “messo in scena un preoccupante tentativo di insabbiamento”, non si capisce di cosa, semplicemente perché nella conferenza dei capigruppo del 12 marzo 2026 aveva sostenuto, giustamente, la tesi della nullità delle mie dimissioni.

Conseguentemente hanno paralizzato il funzionamento del Consiglio Comunale arrivando addirittura alla revoca della convocazione del 20/03/2026 a causa della loro incertezza nell’applicazione delle norme.

Mi hanno accusato di aver avuto un comportamento antidemocratico e per nulla trasparente quando il mio unico intento nel non sanare il vizio di forma delle dimissioni era quello di consentire il subentro senza intoppi a chi seguiva nella graduatoria.

Hanno accusato la Costituente di avere una “seria questione morale” che non riesco a capire in cosa consista, forse farebbero meglio a indagare al loro interno.

Si potrebbero fare ancora altre considerazioni ma lascio a tutti voi, se vi va, l’onere di rileggere i comunicati dei “Democratici per Castelbuono” il cui contenuto li caratterizza.

Passo a cose più serie, alla vera politica.

Abbiamo di fronte una grande sfida, quella di proporre a Castelbuono un aggiornato progetto politico che, comunque, darà i suoi frutti anche a prescindere dal risultato elettorale. Nello stesso tempo dobbiamo proporre una classe dirigente credibile, preparata e affidabile in grado di comprendere la realtà nella sua complessità con l’obiettivo di vincere le prossime elezioni amministrative. In questi anni di vita della Costituente abbiamo elaborato e suggerito soluzioni e soprattutto siamo stati attenti alla legalità, garanzia dei diritti dei cittadini.

È questo modo di operare che ci differenzia non poco dall’attuale amministrazione. Su questa strada bisogna continuare.

Abbiamo aperto il confronto con la cittadinanza sul tema del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG). Esso conterrà la visione della Castelbuono di domani. Gli aspetti più importanti riguardano il miglioramento dei servizi, l’uso zero del suolo, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, la valorizzazione e la cura del patrimonio monumentale e culturale, il miglioramento della viabilità interna, la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, il risparmio energetico, l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, in definitiva una migliore vivibilità.

Occorre, inoltre, sforzarsi per elaborare proposte di recupero e rivitalizzazione delle attività artigianali che saranno necessarie per affrontare da protagonisti le sfide che i tempi ci impongono quali ad esempio la transizione energetica e proposte di sostegno alla nostra agricoltura.

Su questi ed altri temi mi impegnerò come iscritto della Costituente per la Castelbuono di domani.

Con affetto e stima.

Mimmo Prisinzano