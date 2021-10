Rischio chiusura Gal Hassin. Il presidente Giuseppe Mogavero scrive al presidente della Regione Musumeci

Riceviamo e pubblichiamo di seguito la lettera che il presidente della fondazione Gal Hassin ha indirizzato al presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci. La questione riguarda la possibile imminente chiusura del prestigioso parco astronomico qualora non venga supportato dalle istituzioni preposte. Nelle scorse settimane il presidente Mogavero aveva scritto al presidente della Repubblica Mattarella con le stesse motivazioni

Gentile Presidente,

apprendo dalla stampa dell’avvenuto finanziamento del progetto di attrezzature, strumentazioni e arredo della struttura del GAL Hassin destinata alla Didattica e Divulgazione.

Lo ritengo il primo segnale importante e di significativa attenzione da parte del Governo da Lei presieduto e La ringrazio.

Come Le ho già rappresentato, oggi il GAL Hassin vive ancora con i residui dei finanziamenti statali ricevuti (gli introiti da bigliettazione sono ben poca cosa rispetto alle necessità) ed è nella impossibilità di avviare importanti programmi di ricerca, sviluppati assieme alla comunità astronomica nazionale e internazionale, avendo una “aspettativa di vita” di un anno.

In assenza di un supporto finanziario di base, stabile almeno su medio termine per garantire stipendiali per il personale occorrente e le manutenzioni, l’unica alternativa sarà la chiusura, vanificando, oltre tutto, le ingenti risorse pubbliche già impegnate.

Per evitare che ciò accada è già stato sottoscritto da prestigiosi nomi dell’astronomia nazionale e internazionale, della scienza e della cultura un appello rivolto al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, alla Ministra dell’Università e della Ricerca, al Ministro dell’Istruzione, al Ministro per i Beni e le Attività Culturali, al Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, a Lei, On. Presidente e al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana affinché ciascuno, per i ruoli che riveste e le proprie competenze, intervenga.

Credo converrà con me in merito alle considerazioni di cui sopra.

Ritengo, pertanto, vi sia necessità di un incontro “di lavoro”, a breve, presso codesta Presidenza, o presso il GAL Hassin, con gli attori, i tecnici e le figure istituzionali che Lei riterrà di interessare per valutare le azioni possibili da parte della Regione Siciliana, non esclusa, anzi, l’ipotesi (secondo me fattibile ed essenziale) di coinvolgimento delle Istituzioni Statali in Conferenza Stato – Regione.

La ringrazio ancora.

Rimango in attesa e Le invio un cordiale saluto

Il Presidente della Fondazione GAL Hassin

Dott. Giuseppe Mogavero