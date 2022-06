L’ICS “F. Minà Palumbo” ha partecipato con la scuola primaria alla festa delle rose presso la tenuta piano monaci di Fiasconaro

Ascolta l'articolo

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Francesca Barberi dell’ICS “F.sco Minà Palumbo” ha accolto con piacere l’invito all’evento organizzato da Nicola Fiasconaro e dai figli Agata e Mario, facendo partecipare una rappresentanza delle classi V della Scuola Primaria presso la Tenuta di Piano Monaci in cui si è celebrata la bellezza della natura con protagonista la “Rosa Damascena”.

Nell’arco della giornata, gli alunni della scuola primaria di Castelbuono hanno potuto seguire un percorso didattico guidato attraverso la biodiversità ed un percorso sensoriale del gusto.

La giornata si è aperta con una passeggiata alla scoperta della biodiversità, sotto la guida di Vincenzo Barreca, agronomo e tecnico della Tenuta, del Prof. Schicchi Rosario Direttore dell’Orto Botanico di Palermo e del Prof. Rosario Di Lorenzo Presidente della sezione sud ovest dei Georgofili.

Nel corso della mattinata, sono stati piantati tre cipressi nel giardino botanico Fiasconaro con la partecipazione dell’ultracentenario Sig. Norata e di un alunno della scuola primaria di Castelbuono, a simboleggiare il filo conduttore che unisce le generazioni del passato con quelle del presente e del futuro per una sana e consapevole crescita culturale nel rispetto della natura e del nostro territorio.

La giornata si è conclusa con delle piacevoli performance artistiche di giovani artisti locali.

Si ringraziano Nicola Fiasconaro e tutto lo staff per la meravigliosa accoglienza riservata e per l’opportunità nell’aver fatto “vivere” ai nostri alunni una giornata all’insegna della natura e alla scoperta del nostro territorio.