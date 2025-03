L’imbottigliamento dell’acqua di Scillato. Assemblea cittadina per un sogno che diventa realtà

Si terrà venerdì 21 marzo 2025 alle ore 17, ospitata all’interno dell’Aula Consiliare di Scillato (PA), l’Assemblea cittadina “Come un sogno diventa realtà”: l’imbottigliamento dell’acqua di Scillato.

Un percorso iniziato dalle precedenti amministrazioni comunali e che ora sta per diventare un’opportunità reale per il comune madonita e per l’intero territorio.

Sorgerà infatti a Scillato un nuovo impianto di imbottigliamento dell’acqua riconosciuta per la sua purezza e l’elevata qualità e che oggi raggiunge i rubinetti di tanti comuni delle Madonie e della provincia coprendo anche alcune zone del capoluogo siciliano.

Quello della produzione e dell’imbottigliamento dell’acqua sarà un’opportunità occupazionale importante, il progetto infatti ha tra i suoi obiettivi proprio quello di creare una possibilità per i giovani del territorio. Il nuovo stabilimento nasce su un terreno della parrocchia Maria Santissima della Catena che il Vescovo di Cefalù, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante ha concesso alla Geraci Costruzioni srl nel 2019 affinchè si potesse realizzare il progetto di imbottigliamento dell’acqua a condizione che venissero impiegati lavoratori del territorio.

All’Assemblea parteciperanno, dopo i saluti dei parroci don Franco Mogavero e don Matteo Castiglione, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù, Giulio Cortina, sindaco di Scillato, Giuseppe Ferrarello, Vice Presidente ATI, Antonio Criminisi, AMAP Spa, Mario Cicero, Presidente del Gal ISC Madonie e Alessandro Ficile, Amministratore Unico della SO.SVI.MA. Spa, moderati da Luigi Iuppa, Presidente Unione Madonie. Saranno inoltre presenti Giuseppe Frisa e Antonino Battaglia, ex sindaci del comune madonita che nel corso delle loro amministrazioni hanno portato avanti quest’idea progettuale.