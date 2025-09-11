L’imprenditoria femminile delle Madonie brilla: a Daniela Di Garbo il Premio Corallo Rosso

Castelbuono, 11 settembre 2025 – Nella giornata di sabato 6 settembre 2025, presso l’Agriturismo Bergi, si è svolta la cerimonia di consegna del Premio “Corallo Rosso”, conferito dalla sezione di Termini Imerese di FIDAPA BPW Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) a Daniela Di Garbo, agronomo e figura di riferimento dell’azienda Bergi.

FIDAPA, associazione che da decenni promuove la valorizzazione del ruolo della donna nella società, nelle arti e nelle professioni, ha riconosciuto in Daniela Di Garbo un esempio di imprenditoria femminile capace di coniugare tradizione, sostenibilità e innovazione, con un impatto positivo sul territorio madonita.

Il riconoscimento è stato consegnato “per la dedizione, la passione e la professionalità con cui ha contribuito alla crescita dell’azienda agrituristica Bergi, nel rispetto della tradizione di famiglia e dei valori socio-culturali ed umani del territorio, dimostrando e affermando capacità, valore e forza dell’imprenditoria femminile.”

La cerimonia, ospitata nella cornice dell’Agriturismo Bergi, ha rappresentato un momento di grande orgoglio per la famiglia Di Garbo e per tutta la comunità di Castelbuono, celebrando una storia imprenditoriale che unisce il rispetto delle radici con la visione del futuro.

“Questo premio – ha dichiarato Daniela Di Garbo – è un onore che condivido con la mia famiglia e le mie sorelle con cui cerco di dare a Bergi ogni giorno il riconoscimento che merita, per il lavoro che facciamo per la sostenibilità e la ricettività. È uno stimolo a continuare a credere nelle Madonie e in un modello di impresa femminile, sostenibile e inclusiva.”