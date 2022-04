L’incontro del candidato Mario Cicero con la Consulta Giovanile di Castelbuono

Ascolta l'articolo

l video del dialogo tra i ragazzi e le ragazze della Consulta Giovanile e Mario Cicero, candidato Sindaco del Movimento Democratici per Castelbuono.

I giovani della Consulta, con grande maturità e intelligenza, hanno epresso considerazioni, argomentato, posto domande e “solleticato” le risposte e le riflessioni del candidato Sindaco e degli altri intervenuti per il Movimento, spaziando dai temi politici locali e globali, dai servizi alle infrastrutture sociali, dalle “emergenze” economiche-sociali ed ambientali, alla programmazione futura.

La Consulta giovanile rappresenta uno spazio democratico e un laboratorio politico e sociale importante, in più occasioni ha riempito – di idee e di contenuti – le mancanze della politica e, siamo certi, potrà contribuire a promuovere un dibattito ed un confronto costruttivo tra i candidati e progetti alternativi anche nella campagna elettorale che ci apprestiamo a cominciare. Il ruolo della Consulta sarà fondamentale, nei prossimi mesi e anni, per cambiare l’orientamento che porta solamente a chiederci “cosa vogliamo da un’amministrazione comunale?” oppure ancora “di cosa hai bisogno?”, ma porterà tutti noi a chiederci “cosa possiamo fare tutti insieme per migliorare la nostra comunità?”. Movimento Democratici per Castelbuono