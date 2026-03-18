L’incontro di tutta l’azienda Fiasconaro con Papa Leone XIV

Nella lunga tradizione che lega la grande Famiglia Fiasconaro con la Chiesa e l’Ordine dei Francescani Conventuali, con gli 8 Presbiteri Fiasconaro (dei quali 3 viventi) e i titolari dell’Azienda dolciaria castelbuonese con l’intera famiglia, anche quest’anno si è concretizzata la tradizione. Già fin dall’inizio della produzione dolciaria i tre fratelli Martino, Nicola e Fausto hanno perpetuato l’impegno di donare il tipico prodotto natalizio e pasquale ai diversi Papi degli ultimi 30 anni, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Papa Francesco e in ultimo a Papa Leone XIV. L’ evento del dono è avvenuto mercoledì 18 marzo durante l’Udienza generale in piazza san Pietro. Ma la grande sensibilità dei Fiasconaro ha avuto un particolare significato come segno di affetto riconoscente verso coloro che ogni giorno portano avanti l’azienda, portando a Roma in udienza 200 dipendenti, tra familiari, maestranze e operai dell’Azienda, accompagnati da P.Paolo Fiasconaro che ha organizzato l’evento romano.

Due intense giornate di festa vissuti nel cuore della cristianità, dove si è toccato con mano la religiosità dei 200 castelbuonesi che hanno vissuto momenti emozionanti e pieni di significato religioso e promozionale. Durante l’Udienza i tre fratelli e P.Paolo hanno avuto il privilegio di incontrare e dialogare con Papa Leone donando una Colomba pasquale, rivestita di un panno realizzato dalle ricamatrici del paese. Nell’incontro con il Papa è stato spiegato il forte significato simbolico insito nel dono della colomba con al centro un ramoscello di ulivo, come segno di Pace, di fratellanza e riconciliazione tra i popoli. Inoltre, è stato ricordato il prossimo viaggio del Papa a Lampedusa e la Sicilia tutta lo aspetta con devozione. Il Santo Padre ha augurato che questa colomba sia messaggera di pace in ogni angolo della terra.

Molta emozione tra tutti i partecipanti e certamente l’evento ha rinsaldato quello spirito di famiglia, non solo consanguineo ma soprattutto tra l’Azienda e i suoi fedelissimi operai che sostengono il proficuo cammino produttivo dei Fiasconaro.

P.Paolo Fiasconaro