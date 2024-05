L’indirizzo musicale di Castelbuono vince e convince al “XXX Premio Internazionale Salvuccio Percacciolo di Mirto” e guarda con fiducia e ambizione al futuro

Un altro anno scolastico volge al termine per gli alunni dell’indirizzo musicale di Castelbuono, ed è ricco di esibizioni e grandi successi. I ragazzi, guidati dai Prof. Aiosi Giuseppe ( chitarra), Mazzola Michele ( sax), Sandro Galati e Giuseppe Testa ( clarinetto) e Alessandra Macellaro La Franca ( Pianoforte), hanno concluso nel migliore dei modi questo mese di maggio, prendendo parte a tre importanti eventi: il consueto concerto di fine anno scolastico, il decimo anniversario del biscottificio Paolo Forti di Castelbuono ( che ancora una volta ha omaggiato i gilet all’orchestra didattica) e il “Concorso Internazionale Salvuccio Percacciolo” di Mirto.

E, se nei primi due eventi gli alunni hanno deliziato i presenti con delle eleganti performance che hanno spaziato dalla musica classica alla musica da film, fino ad arrivare al pop delle formazioni da camera e dell’ orchestra didattica, al concorso di Mirto è stato soprattutto il momento dei solisti, altro fiore all’occhiello dell’indirizzo musicale. L’ I.C Minà Palumbo ha vinto numerosi premi con eccellenti punteggi in varie categorie, fino ad arrivare ai due primi premi assoluti di Giorgio Prisinzano e Giuseppe Piro con la votazione di 100/100. Un grande risultato, che certifica la bontà del lavoro che ogni anno viene portato avanti da Docenti, alunni e da una Dirigenza che guarda al futuro. Ed è un futuro che si prospetta roseo per l’ Indirizzo musicale, un futuro ricco di progetti in cantiere e nuove prospettive didattiche per gli alunni della comunità Castelbuonese.