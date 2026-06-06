L’Infiorata di Castelbuono sbarca su Rai Uno: domani un servizio nel programma “A Sua Immagine”

Dopo il grande successo dell’Infiorata di Castelbuono dedicata a San Francesco d’Assisi, che ha richiamato migliaia di visitatori trasformando il centro storico in un suggestivo percorso di arte e devozione, arriva un importante riconoscimento a livello nazionale. Domani, domenica 7 giugno, la manifestazione sarà infatti protagonista di un servizio televisivo all’interno della trasmissione di approfondimento religioso di Rai Uno “A Sua Immagine”, condotta da Lorena Bianchetti.

Il servizio andrà in onda nella fascia compresa tra le 9:20 e le 9:50 e racconterà una delle edizioni più partecipate e significative dell’Infiorata castelbuonese, dedicata quest’anno alla figura di San Francesco d’Assisi. Le telecamere della Rai hanno raccolto immagini dei magnifici tappeti floreali realizzati dagli infioratori, della grande partecipazione popolare e dei momenti di spiritualità che hanno caratterizzato l’evento.

Particolare attenzione sarà riservata anche alle preziose Reliquie del Santo custodite all’interno del Monastero di Santa Chiara di Castelbuono, meta di pellegrinaggio e luogo di profonda devozione per la comunità locale e per i numerosi fedeli giunti in paese durante le celebrazioni.

A rendere ancora più significativo questo appuntamento televisivo è stato il diretto interessamento della conduttrice Lorena Bianchetti, che ha contattato personalmente il presidente dell’Infiorata, Jhonny La Grua, manifestando apprezzamento per il valore culturale, artistico e religioso della manifestazione e per il messaggio di fede trasmesso dall’edizione 2026.

La messa in onda rappresenta una straordinaria vetrina per Castelbuono, consentendo di far conoscere a milioni di telespettatori la bellezza di una tradizione che unisce arte, spiritualità e identità territoriale. Un’occasione importante per promuovere il patrimonio culturale e religioso della comunità madonita e per condividere con tutta Italia le emozioni di un evento che continua a crescere anno dopo anno.

L’invito rivolto agli organizzatori e alla cittadinanza è quello di seguire la puntata e condividere questo momento di orgoglio collettivo, che porterà le immagini dell’Infiorata di Castelbuono nelle case degli italiani attraverso il piccolo schermo.