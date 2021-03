L’ing. Angelo Puccia rientra in consiglio comunale

Come riporta il Giornale di Sicilia, Angelo Puccia torna in consiglio comunale dopo la revoca della sospensione dalla carica disposta automaticamente lo scorso 30 giugno dalla Prefettura di Palermo in quanto, da funzionario del CAS, era stato sottoposto agli arresti domiciliari con la contestazione dei reati di falsità in atto pubblico, corruzione, turbata libertà degli incanti e truffa.

All’ing. Puccia, quale componente dei Democratici per Castelbuono, era subentrato momentaneamente Alessandro Sarcona in lista nella stessa forza di maggioranza che appoggia l’attuale amministrazione.