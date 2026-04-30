L’Ing. Prisinzano rassegna le proprie dimissioni da consigliere comunale della Costituente

La Costituente ringrazia Mimmo per l’enorme impegno profuso in questi anni nel suo ruolo all’interno del Consiglio comunale. Il suo rigore scientifico e lo spessore umano e professionale sono stati fondamentali nel preparare ed affrontare le tematiche che hanno impegnato il nostro gruppo consiliare.

Non si chiude il percorso all’interno della Costituente nella quale Mimmo continuerà a fare parte del Coordinamento dove col suo lavoro ha contribuito, e ancora lo farà, alla realizzazione di un progetto etico della Politica, a totale servizio del bene comune e mai per tornaconto o interesse personale, senza infingimenti, non a parole ma con i fatti. Lo abbiamo dimostrato in questi sei anni di attività, di cui quattro dentro le istituzioni.

Qualsiasi cosa succederà nel futuro, sia che la comunità dei castelbuonesi, con il voto, ci chiederà di governare, sia che lo chiederà ad altri, siamo sicuri che la nostra azione rappresenta uno spartiacque tra il prima e il dopo. Abbiamo dimostrato che i “politici non sono tutti uguali” e che una sana politica è ancora possibile.

Mimmo, all’interno di questa cornice morale, è uno dei rappresentanti più autorevoli. Siamo certi che il suo apporto continuerà ad essere decisivo all’interno del Coordinamento della Costituente e che insieme continueremo a lavorare per il cambiamento a Castelbuono. La Costituente tutta manifesta immensa stima e riconoscenza ad un uomo che fa della competenza, della compostezza e della lealtà la cifra del suo agire quotidiano.

Contestualmente formuliamo le nostre congratulazioni all’ingegnere Nicola Raimondo che subentrerà in Consiglio comunale. La competenza e la professionalità di Nicola, unite alle sue capacità di analisi e al grande equilibrio, daranno un grande contributo in Consiglio comunale.

Grazie a Mimmo e auguri Nicola.

Buon lavoro, sempre a servizio di Castelbuono.