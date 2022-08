L’Ing. Simone Sottile nuovo segretario provinciale Udc

L’Ing. Simone Sottile è stato chiamato dai vertici dell’Udc regionale alla guida della segreteria provinciale. E’ stato l’assessore regionale Toto Cordaro, con il parere favorevole del coordinatore nazionale Lorenzo Cesa, a proporre la nomina dell’ex consigliere del gruppo Castelbuono in comune a segretario provinciale Udc.

La comunicazione di nomina è giunta all’Ing. Sottile da parte del coordinatore regionale on. Decio Terrana. In basso la nota di ringraziamento che Sottile ha diffuso sui social.

È un onore e un onere importante ricevere questo incarico prestigioso. Essere il segretario provinciale è una responsabilità importante.

È una scelta di linea politica a fianco dell’assessore Toto Cordaro che ringrazio per la fiducia e la stima nei miei confronti. Grazie alla fiducia del partito, dei vertici regionali e nazionali.

È una scelta di rinnovamento, un impegno in prima persona per una nuova classe dirigente regionale, per rinnovare una politica che sia basata sui grandi ideali popolari, democratici, europei e atlantisti.

Una politica seria, una casa dei moderati da costruire partendo dalle capacità e dalla passione dei singoli, per fare comunità.

Non mancherà l’impegno, sarò al servizio della mia comunità, del territorio e dell’intera provincia. Saremo in tutti i paesi, ci confronteremo con tutte le realtà locali, amministratori e non, che hanno a cuore il futuro della nostra terra.

Metterò al servizio del partito e dell’intero territorio le mie competenze e la mia passione.

La politica per servire, è il momento di dare il massimo contributo per il futuro della nostra Sicilia.

Grazie a tutti gli amici, amministratori comunali, appassionati, che in queste ora stanno chiamando e mi stanno scrivendo. Avremo modo di confrontarci e costruire insieme il nostro futuro.

Il futuro è adesso.