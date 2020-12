L’iniziativa musicale natalizia dell’associazione Pippo Mazzola e del gruppo A Nova Orquestra

L’Associazione culturale Pippo Mazzola, con il gruppo di musica popolare A Nova Orquestra, non potendo a causa delle misure anti covid dare vita alle iniziative natalizie programmate, intende comunque dare un segnale di continuità nella valorizzazione delle tradizioni musicali siciliane legate alla ricorrenza.

Proveremo pertanto ad essere vicini, seppure virtualmente, a tutti quelli che ci vorranno ascoltare, anche a chi è stato particolarmente provato in questo difficile periodo, con l’intento di dare un po’ di serenità anche a chi in questo anno non sarà in condizione di festeggiare.

Abbiamo registrato, nella Madrice Nuova di Castelbuono, tre brani del nostro repertorio natalizio, che manderemo in rete alle ore 17 uno il giorno 18, uno il 20, e uno il 22 dicembre. Per questo ringraziamo la gentile e professionale disponibilità di Roberto Bonomo e l’ospitalità concessaci da don Francesco Casamento.

Inoltre, ogni mattina nei giorni della novena, dal 16 al 24 dicembre, manderemo in rete uno dei brani natalizi registrati in occasione di concerti degli anni passati.

I video saranno pubblicati sulla nostra pagina Facebook (A nova orquestra) e su quella della Pro loco di Castelbuono, che ringraziamo.

Giunga a tutti l’augurio di un sereno Natale.