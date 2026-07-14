L’innovazione digitale si aggiunge alla tradizione: completato l’allestimento multimediale della “Banca dell’Olio delle Madonie” di San Mauro Castelverde

I locali ipogei dell’ex Badia si sono trasformati in un viaggio multisensoriale tra video mapping, storia e cultura rurale.

La Banca dell’Olio delle Madonie compie un decisivo passo in avanti nel suo percorso di valorizzazione territoriale. Dopo la fortunata inaugurazione che ha trasformato la memoria olivicola locale in un’importante risorsa culturale e turistica, la struttura situata nel cuore del borgo madonita si arricchisce oggi di una rinnovata dotazione multimediale e tecnologica.

L’intervento, denominato “Le oasi delle identità” e realizzato dall’Associazione iWorld E.T.S, si inserisce in una strategia olistica di conoscenza, valorizzazione e coinvolgimento emotivo promossa dal Comune di San Mauro Castelverde, nell’ambito del Progetto “Borgo Vivo: San Mauro Castelverde dal mandamento al cambiamento” finanziato con fondi PNRR – M1C2.

Il progetto ridefinisce l’allestimento degli ambienti ipogei dell’ex Convento della Badia, già ristrutturati e adeguati nel corso del 2024, integrando installazioni digitali e video capaci di dialogare in modo innovativo con le storiche architetture in pietra viva. Il nuovo percorso espositivo non è una semplice esibizione tecnologica, ma il frutto di un profondo lavoro di ricerca, di ascolto della comunità e dei suoi protagonisti, e di una lettura critica della storia e del mito. Questo processo ha permesso di tessere un legame indissolubile tra lo spazio concreto e tangibile della Badia e i racconti immateriali della memoria locale.

Le installazioni digitali di video mapping proiettate su soffitti e pareti guidano il visitatore alla scoperta della nascita del borgo, dei suoi principali monumenti e attrattori, alla scoperta del ciclo del grano e della pastorizia e creano suggestioni ed emozioni soffermandosi sul ciclo dell’olio fino alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e salutistiche dell’olio extravergine. Un racconto che mette al centro un prodotto simbolo delle Madonie ulteriormente esaltato da una evocativa presenza che è la macina in pietra circondata dalle bottiglie dei più rappresentativi oli siciliani.

“Con il completamento dell’allestimento multimediale – dichiara il Sindaco di San Mauro Castelverde Giuseppe Minutilla – la Banca dell’Olio delle Madonie diventa un luogo ancora più coinvolgente e capace di dialogare con visitatori di tutte le età. Abbiamo voluto creare uno spazio che custodisce la memoria dell’olivicoltura locale ma che, allo stesso tempo, sapesse raccontarla con linguaggi innovativi e accessibili. Questo progetto rappresenta un importante investimento culturale e turistico, capace di valorizzare le nostre eccellenze e rafforzare l’identità del territorio.»

La Banca dell’Olio delle Madonie si conferma così non solo come centro di promozione dell’olio extravergine d’oliva, ma anche come presidio culturale e punto di riferimento per la conoscenza della storia, delle tradizioni e delle risorse che caratterizzano il cuore delle Madonie. Un luogo dove passato e innovazione si incontrano per offrire ai visitatori un’esperienza autentica, coinvolgente e profondamente legata all’identità del territorio. Un presidio culturale che si integra perfettamente con l’offerta turistica esperienziale di San Mauro Castelverde che alle note attrattive naturalistiche aggiunge quelle adrenaliniche della Zipline e l’Altalena Gigante.

Tradizione e futuro, umiltà e innovazione si fondono così in un percorso volto a fare dell’identità madonita la vera risorsa su cui innestare nuovi e virtuosi processi di sviluppo economico, culturale e sociale per l’intera Sicilia.