L’intervista del Sole24ore al maestro Fiasconaro: «Serve un disciplinare europeo per la tutela del panettone artigianale italiano»

Soddisfatto per il boom del panettone artigianale, Fiasconaro lancia una proposta: «C’è da studiare a questo punto un nuovo disciplinare perché un prodotto da ricorrenza per chiamarsi panettone, pandoro o colomba deve avere dei requisiti.

Il disciplinare che c’è in questo momento vale solo per l’Italia. Serve un disciplinare che valga per tutti i Paesi dell’Unione europea».

In alto l’intervista video di Nino Amadore per ilsole24ore.com