Lions club Cefalù: Giuseppe Capuana è il nuovo presidente

Cefalù – Il dottore Giuseppe Capuana è il nuovo presidente del Lions Club Cefalù.

Come da tradizione, le elezioni si sono tenute in occasione della Charter del prestigioso club cefaludese istituito nel lontano 1969. Nell’elegante sala convegni dell’Hotel Costaverde, l’assemblea dei soci ha votato per il nuovo direttivo. Il presidente Capuana è stato eletto all’unanimità.

Il suo mandato inizierà il primo luglio, dopo il passaggio della campana col presidente uscente, il dottor Alberto D’Agostino. Come da regolamento Lions, il presidente sceglierà direttamente i suoi collaboratori più stretti e nel corso della cerimonia del “passaggio della campana” proclamerà ufficialmente gli eletti del nuovo direttivo. Annuncerà poi il suo programma per l’anno sociale 2022 / 2023. “Il mio programma – afferma il neo presidente Capuana – si fonderà su quella che è la filosofia del club: dimmi ciò che fai, fai ciò che hai detto, dimostra ciò che hai fatto. Che si riassume nel motto internazionale dei Lions: we serwe”