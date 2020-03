Lions Club Cefalù promuove con altre associazioni raccolta fondi per Ospedale di Cefalù

Il Lions Club Cefalù, si fa promotore di una raccolta fondi da destinare alla Fondazione Giglio per l’acquisto di materiale necessario al contrasto del Covid 19. Aderiranno all’iniziativa che vede come Capofila il Lions Club Cefalù, le Associazioni: Rotary Club Cefalù, Fidapa Cefalù, ArcheoClub Cefalù, Accademia Nazionale della Cucina. Si fa appello alle altre Associazioni con l’invito ad aderire all’iniziativa: tutte poi saranno citate mantenendo assoluta riservatezza sulle somme donate.

Queste associazioni non chiedono nulla alla gente, come sempre, ma si autofinanziano volontariamente. Chiunque può però contribuire contattando una delle Associazioni che aderiscono all’iniziativa. E’ anche intenzione contribuire alla fornitura di mascherine per il personale del Comune di Cefalù che ha contatti col pubblico, ed infaticabile sta garantendo i servizi agli utenti. A tutti coloro che sono impegnati in questa dura lotta la nostra vicinanza e solidarietà. Anche dal Lions Club Cefalù l’invito a restare a casa.