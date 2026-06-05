Lions Club Cefalù, “Un Poster per la Pace”: premiati gli studenti dell’I.C. Campofelice di Roccella e Lascari





Una mattinata dedicata ai valori della pace, della solidarietà e del dialogo quella svoltasi ieri presso l’Istituto Comprensivo di Campofelice di Roccella e Lascari, in occasione della cerimonia di premiazione del concorso internazionale “Un Poster per la Pace”, promosso dal Lions Clubs International.

Alla manifestazione hanno preso parte la dirigente scolastica prof.ssa Maria Bellavia, la presidente del Lions Club Cefalù Sonia Di Gaudio, la prima collaboratrice vicaria prof.ssa Rosaria Cirivello, il presidente della I Circoscrizione Lions avv. Pietro Passariello, il presidente della Zona 4 Lions prof. Davide Piacentino, il referente della I Circoscrizione per il concorso dott. Giordano Maurizio, i docenti dell’istituto, gli organi collegiali della scuola, i soci del Lions Club Cefalù e i componenti del Comitato “Poster per la Pace”.

Particolarmente significativo il risultato conseguito dall’alunna Viola Vaccaro, che si è classificata al primo posto nella I Circoscrizione, al sesto posto a livello distrettuale e al primo posto assoluto all’interno dell’I.C. Campofelice di Roccella e Lascari. Un riconoscimento che premia la qualità artistica dell’elaborato e il profondo messaggio di pace espresso attraverso l’opera.

Nel corso della cerimonia sono state premiate anche Martina Ventimiglia, seconda classificata nella graduatoria d’istituto, e M. Giardina, terza classificata. Riconoscimenti sono stati inoltre assegnati agli alunni del plesso di Lascari per l’impegno e la partecipazione dimostrati.

«Il concorso Un Poster per la Pace rappresenta una delle iniziative più significative del Lions Clubs International per promuovere tra i giovani i valori della pace e della solidarietà – ha dichiarato la presidente del Lions Club Cefalù, Sonia Di Gaudio –. I lavori realizzati dagli studenti dell’I.C. Campofelice di Roccella e Lascari hanno evidenziato sensibilità, creatività e una profonda capacità di riflessione. Mi congratulo con tutti i partecipanti e, in particolare, con Viola Vaccaro per l’importante traguardo raggiunto. Desidero inoltre ringraziare la dirigente scolastica prof.ssa Maria Bellavia, i docenti e le famiglie per il prezioso supporto, così come le autorità lionistiche presenti: il presidente della I Circoscrizione avv. Pietro Passariello, il presidente della Zona 4 prof. Davide Piacentino e il referente circoscrizionale del concorso dott. Giordano Maurizio. Attraverso l’arte, questi ragazzi ci ricordano che la pace è una responsabilità quotidiana che appartiene a ciascuno di noi».