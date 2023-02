L’Istituto Luigi Failla Tedaldi aderisce al Parlamento della Legalità Internazionale

Venerdì 10 febbraio 2023, presso l’istituto di istruzione superiore “Luigi Failla Tedaldi” di Castelbuono si è svolta un’assemblea con la presenza del prof. Nicolò Mannino, Presidente del Parlamento della Legalità Internazionale, e con il Vice Presidente Salvatore Sardisco.

Un incontro dalle straordinarie sfaccettature che ha toccato tematiche care al nostro Istituto, come la formazione di futuri cittadini con un grande senso critico, attivi nel sociale ma anche in ambito politico, cittadini che fondino il loro agire su saldi e virtuosi valori, in primis la legalità, la filantropia e il rispetto per le istituzioni.

Abbiamo avuto l’opportunità di ascoltare, confrontarci ed interagire con persone che dedicano la loro vita alla formazione, all’educazione di noi giovani e che si impegnano nel supportare e aiutare, con azioni concrete, le persone che vivono una condizione di disagio economico e sociale, ma anche tutti coloro che sono succubi della sopraffazione perpetrata dalla criminalità organizzata.

L’intervento dei relatori è stato dunque un’opportunità di crescita individuale e collettiva per la comunità studentesca del Liceo, la quale ha potuto toccare con mano l’importanza di svolgere il proprio dovere di cittadinanza attiva, anche con la finalità di sentirsi soddisfatti, felici e fieri del proprio agire.

Il cuore del discorso si è basato sull’importanza che le azioni, la volontà e il coraggio di noi giovani possono avere nella società. Le nuove leve hanno il dovere di plasmare la società per estirpare in maniera radicale e definitiva il morbo della mafia e di qualsiasi forma di ingiustizia; col fondamentale contributo dei giovani la nostra terra può invertire la rotta e fondarsi su valori empatici, filantropici e morali.

Con questo incontro, inoltre, è stata ufficializzata l’adesione del Liceo al progetto principe del Parlamento della Legalità Internazionale: l’istituzione di un’ambasciata che sia punto di riferimento e capace di organizzare attività solidali per diffondere il profondo senso della legalità nella comunità.

La partecipazione a questo progetto, fortemente voluto dagli studenti che hanno trovato un ampio appoggio da parte del corpo docente e della Preside, prof. Francesca Barberi, consentirà di inserire l’Istituto Failla Tedaldi in una rete di scuole italiane ed internazionali che hanno come principi chiave quelli della legalità e dell’attivismo per il sociale.

Gli Studenti dell’Istituto Luigi Failla Tedaldi I Rappresentanti degli studenti