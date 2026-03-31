Lo Sci Club Parco delle Madonie riaccende la passione: sciata notturna con fiaccolata. Evento da record organizzato in 24 ore

Piano Battaglia – Lo Sci Club Parco delle Madonie, storica associazione nata a Petralia dall’amore per le vette e lo sport, reduce da allenamenti e gare a Bormio, ha firmato nello scorso fine settimana un’impresa organizzativa senza precedenti, allestendo una manifestazione sciistica in sole 24 ore.

Nonostante la stagione invernale sembrasse ormai conclusa e la stazione fosse già in fase di smantellamento, un improvviso “colpo di coda” dell’inverno ha riportato la neve sulle Madonie. I soci del club non hanno esitato: grazie a una mobilitazione immediata, hanno trasformato un evento atmosferico inaspettato in una celebrazione collettiva, culminata proprio nel fascino della discesa notturna sulle piste di Piano Battaglia.

Afferma il Presidente dello Sci Club, Piero Ferlino: “Vista la nevicata e il colpo di coda dell’inverno, malgrado già la stazione era stata quasi quasi smontata considerando che ormai la neve era finita da un bel po’, ci siamo attivati grazie anche al supporto di tutti i soci e abbiamo organizzato in 24 ore questa manifestazione”.

Il successo dell’iniziativa è stato il frutto di una sinergia istituzionale impeccabile. Ferlino ha espresso gratitudine verso il Comune di Petralia Sottana, la Città Metropolitana e la Palermo Energia, il cui personale è rimasto operativo fino al tramonto e oltre per garantire la riuscita dell’evento in sicurezza. Un ringraziamento speciale è stato rivolto all’Ente Parco delle Madonie.

“A titolo personale e a nome dell’Associazione – sottolinea il Presidente Ferlino – desidero esprimere un sincero e sentito ringraziamento al Preside Giuseppe Ferrarello per l’affetto dimostrato, per la sua presenza e per la vicinanza che ha voluto testimoniare in occasione di questa manifestazione.”

E compiacimento per il successo della manifestazione arriva dal Presidente del Madonie Unesco Global Geopark, Giuseppe Ferrarello: “È motivo di grande orgoglio vedere come la sinergia tra associazioni e istituzioni possa produrre risultati così brillanti in tempi record. Questa manifestazione, arricchita dallo spettacolo della fiaccolata, non è solo sport, ma un segnale di vitalità e amore per l’intero comprensorio madonita.”

Un’iniziativa conferma la centralità del Parco delle Madonie come destinazione d’eccellenza.