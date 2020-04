Lo Spallanzani di Roma e il Papa Giovanni XXIII di Bergamo ringraziano gli alunni della Scuola Primaria di Castelbuono

I ringraziamenti degli Ospedali Spallanzani di Roma e Papa Giovanni XXIII di Bergamo per le letterine inviate dagli alunni della Scuola Primaria per omaggiare i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari di tutta Italia per il lavoro che stanno facendo contro il Coronavirus.

Gentilissimi Insegnanti e fantastici alunni della Scuola Primaria “F.Mina’ Palumbo” di Castelbuono

Tutti noi dello Spallanzani siamo contentissimi di aver ricevuto questi splendidi regali che ci emozionano e ci riempiono il cuore di gioia.

Voi bambini siete il nostro futuro e noi ci impegniamo tutti i giorni per cercare di renderlo migliore così come fanno inserire e genitori.

Ora ci chiamano ” super eroi” ma siamo persone normali che svolgono tutti i giorni il proprio lavoro con amore e dedizione cercando di aiutare le persone malate stando loro vicino, portando medicinali per vincere la malattia e gesti di amicizia e di amore per curare la.persona.

Speriamo che presto,molto presto, il mondo possa tornare come prima,molto meglio di prima.

Vi ringraziamo ancora per il bellissimo regalo, grazie a Voi di esistere,noi speriamo di essere solo un esempio per il Vostro domani

e Vi mandiamo un grosso abbraccio, ma veramente grosso, pensate che tutti noi dello Spallanzani siamo quasi 800 persone per cui sono 800 abbracci.

Però dobbiamo aspettare di abbracciarci…perché restiamo a casa e andrà tutto bene!

Gentilissimi,

Un grazie di cuore per questo graditissimo gesto

Gli incoraggiamenti a perseverare con fiducia in questo momento difficile sono per tutti noi molto importanti.

Cordiali saluti