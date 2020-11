Lo Studio Fasano miglior studio legale nazionale boutique di eccellenza – Diritto del lavoro

In data 30 ottobre LO STUDIO LEGALE FASANO CON SEDE ANCHE A CASTELBUONO è stato premiato come miglior studio legale nazionale boutique di eccellenza nella sezione DIRITTO DEL LAVORO per l’anno 2020. Causa Covid abbiamo deciso responsabilmente di non recarci a Milano per la premiazione. Tutto è avvenuto in maniera virtuale.

Ma l’emozione è stata sempre grandissima. Un sentito ringraziamento, in primis, a tutti i nostri amati clienti. Per tutto. Per la fiducia, per i sorrisi, perchè siete sempre presenti nonostante il momento storico difficilissimo. E noi lo siamo e lo saremo per VOI sempre. Motivazione ufficiale: Boutique d’Eccellenza dell’Anno – Diritto del Lavoro – Contratti di Agenzia Per la professionalità, la schiettezza e la deontologia che portano lo Studio a risolvere anche i casi più complessi. Per la gestione del lavoro in modo serio e puntuale e per la grande sensibilità verso i problemi e le difficoltà dei clienti. Grazie, da parte di tutto il nostro staff.