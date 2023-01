L’offerta formativa del Tedaldi di Castelbuono per una scelta importante

Sabato 21 gennaio, all’I.I.S. “Luigi Failla Tedaldi” di Castelbuono, si è svolto l’ultimo dei tre Open Day organizzati per far conoscere e divulgare l’offerta formativa del nostro Istituto. È periodo di iscrizioni alle classi prime della scuola secondaria di II grado ed è giusto guidare gli studenti in uscita dalla scuola secondaria di primo grado (III media) nella scelta dell’indirizzo di studio che possa esprimere al meglio le attitudini e le abilità di ognuno.

Il Failla Tedaldi offre diversi indirizzi:

• I.P.S.A.S.R.: Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale – Indirizzo di studio “Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”

• Liceo scientifico

• Liceo scientifico, opzione delle scienze applicate

• Liceo delle scienze umane

• Liceo delle scienze umane, opzione economico-sociale.

Gli alunni, sia dell’I.P.S.A.S.R. che dei vari indirizzi del Liceo, nelle rispettive sedi di Via Mazzini e C/da Rosario, si sono impegnati in attività pratiche e dimostrative su ciò che sperimentano e studiano quotidianamente. Hanno saputo fornire informazioni, soddisfare curiosità ed esprimere ciò che apprendono. Inoltre hanno manifestato, con tanto entusiasmo ed energia, la voglia di far conoscere e condividere esperienze ed emozioni.

Diverse le attività laboratoriali offerte ai visitatori, dalla Fisica al Latino, dalle Scienze motorie dalle Lingue straniere, dal Global Food con il quale è stata offerta una degustazione di piatti della tradizione alimentare di diversi Paesi del mondo alle Scienze naturali, Chimica e Biologia (il Liceo scientifico fa parte della prestigiosa rete di scuole ABE AMGEN per lo studio della Biologia molecolare), dalla caseificazione alla produzione della birra, dal laboratorio di propagazione delle piante alle analisi chimiche del latte, del vino, per finire con la produzione del sapone, la geometria attraverso l’arte degli origami e lezioni dimostrative multimediali di storia.

Di grande supporto sono stati il Dirigente Scolastico, i docenti e il personale ATA ma soprattutto i nostri alunni che, da buoni padroni di casa, hanno accolto genitori e futuri alunni non solo di Castelbuono ma anche dei paesi vicini, guidandoli alla scoperta dell’esperienza del Tedaldi: quella di una vita scolastica all’insegna dell’accoglienza, della gioia e della scoperta.