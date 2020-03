L’On. Licatini (M5S) interviene sul sequestro dell’impianto di Compostaggio di Castelbuono

Da notizie di stampa, abbiamo appreso tutti che nella giornata di ieri l’impianto di compostaggio, situato a Castelbuono, è stato posto sotto sequestro. Sono diverse le ragioni che hanno portato i finanzieri ad apporre i sigilli, fra cui la mancanza di reti che evitassero la dispersione di percolato o la presenza di rifiuti elettronici per i quali la struttura non risulta autorizzata.

Nel novembre 2018 mi ero recata sul posto per un sopralluogo e successivamente ho provveduto a depositare un esposto presso la Procura della Repubblica di Termini Imerese, mettendo in evidenza le anomalie rilevate.

Ci avevamo visto giusto, ma la notizia, purtroppo, si aggiunge alle brutte pagine che riguardano la gestione integrata dei rifiuti in Sicilia: infatti, quanto accaduto non è altro che un ulteriore danno alla collettività, nonché un passo indietro rispetto alla necessità di aumentare i livelli di raccolta differenziata in Sicilia, che ad oggi presentano numeri troppo bassi rispetto agli obiettivi previsti.

Da parte nostra continueremo a vigilare sulla corretta gestione degli impianti per il trattamento dei rifiuti in Sicilia, auspicando una presa di responsabilità delle autorità preposte.