Lotta contro il Coronavirus. I Frastornati lanciano una raccolta fondi a sostegno dell’AVY

L’Associazione Culturale i Frastornati lancia una raccolta fondi a sostegno dell’Associazione Volontariato Ypisigro A.V.Y di Castelbuono.

Sono giorni di emergenza per tutti, ma in questo momento un’attenzione particolare va rivolta ai volontari che con grande altruismo stanno fornendo un contributo prezioso alla lotta contro il Coronavirus.

Una lotta che vede in trincea anche l’Associazione Volontariato Ypsigro (AVY), un’associazione di volontari locali di supporto a iniziative o eventi di natura emergenziale, tanto che in questi giorni sta svolgendo servizi per la mensa a domicilio, la sanificazione e altro ancora.

L’AVY opera in maniera del tutto gratuita, scelta che la distingue dalla Protezione Civile Nazionale, pur offrendo gli stessi servizi.

Difatti i volontari dell’AVY da sempre si autofinanziano per l’acquisto delle divise e delle attrezzature (tranne quando l’Amministrazione comunale può destinare “una tantum” delle somme a bilancio).

Ognuno di noi può fare qualcosa di veramente importante.

Tutti i volontari della Protezione Civile di Castelbuono stanno facendo un lavoro duro e importantissimo e vorremmo supportarli concretamente.

Abbiamo pensato di aiutarli con l’attivazione di una campagna di raccolta fondi in favore di gente che impiega il proprio tempo in modo costruttivo e vive attivamente il proprio essere cittadino, con la consapevolezza che chiunque faccia parte di una comunità deve impegnarsi per essa.

Sostieni anche tu l’iniziativa partecipando in prima persona.

Dona attraverso un versamento sul c/c bancario

intestato a:Associazione Volontariato Ypsigro

IBAN: IT35 E089 7643 2200 0000 0307 505

BIC: ICRAITRRR40

Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe delle Madonie di Petralia Sottana

Causale: Sostegno volontariato.

Per segnalare eventuali problemi o ricevere assistenza, contattare il numero 3667007508.

L’Associazione Culturale i Frastornati desidera infine rivolgere il più sentito ringraziamento ai volontari che sono stati attivi senza sosta sul territorio del nostro comune garantendo una presenza costante ed adoperandosi con prontezza ed energia nel tenere sotto controllo la situazione, alleviando il più possibile i disagi ai cittadini.

In questi giorni di emergenza avete dimostrato, ancora una volta, con la vostra pronta disponibilità, il vostro impegno e la vostra professionalità di avere a cuore il territorio di Castelbuono.

Grazie ancora!