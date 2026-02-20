Luce e natura: a Castelbuono il laboratorio di cianotipia al Museo Minà Palumbo
Scoprire la cianotipia significa fare un salto indietro nel tempo e, allo stesso tempo, sperimentare una forma d’arte sorprendentemente attuale. Dal 27 al 29 marzo 2026, a Castelbuono, il Museo naturalistico Francesco Minà Palumbo ospita “Luce e Natura”, un laboratorio pratico dedicato a questa antica tecnica di stampa fotografica capace di trasformare foglie, oggetti e immagini in impronte luminose e irripetibili.
La cianotipia è un procedimento che utilizza solo mani, carta e luce per dare vita a opere dal caratteristico colore blu intenso. Ogni stampa nasce dall’incontro tra elementi naturali e luce solare, rendendo ogni creazione unica, legata al momento esatto in cui prende forma.
Il laboratorio è aperto a tuttə, anche a chi non ha mai stampato una fotografia. Non sono richieste competenze specifiche: solo curiosità, voglia di sperimentare e di lasciarsi guidare dalla meraviglia del processo creativo.
Durante le tre giornate, i partecipanti potranno realizzare le proprie stampe e portarle a casa, come ricordo tangibile di un’esperienza immersiva tra arte e natura. I posti sono limitati.
L’iniziativa rientra nella programmazione “Marzo di Minà” del Museo naturalistico Francesco Minà Palumbo di Castelbuono.
Per iscriversi:
https://www.socialgreenhub.org/luce-e-natura/
