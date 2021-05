LUIGI FAILLA TEDALDI,VACCINO AI MATURANDI – Emanata l’Ordinanza che ne estende la possibilità agli studenti prossimi alla maturità

Nella foto: Il Dirigente scolastico dell’IIS Luigi Failla Tedaldi prof. Alberto Celestri

Con Ordinanza n° 60 deldel 24.05.2021, il Presidente della Regione Siciliana, On. Nello Musumeci, ha ordinato agli Organi sanitari, operanti sul territorio della Regione Siciliana, di organizzare e procedere alla vaccinazione, su base volontaria, di tutti gli studenti che dovranno sostenere gli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di Istruzione secondaria di secondo grado [esami di maturità], che frequentano sia Istituti statali che paritari, a partire dalla data del 26 maggio 2021.

Per sottoporsi a vaccinazione non è necessaria alcuna prenotazione: basta recarsi in uno dei centri vaccinali operanti sul territorio regionale.

Gli studenti che non hanno, ancora, compiuto il diciottesimo anno di età riceveranno il vaccino Pfizer, mentre tutti coloro che li hanno già compiuti saranno sottoposti a vaccinazione, preferibilmente, con la somministrazione del vaccino monodose Johnson & Johnson o, in mancanza di quest’ultimo, Astrazeneca.

A darne notizia il Dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore di secondo grado Luigi Failla Tedaldi di Castelbuono Alberto Celestri che così commenta:

”è un bel regalo che si offre alle studentesse e agli studenti del quinto anno del nostro territorio che serve, per quanto possibile, a mettere, ancor più, in sicurezza gli esami di maturità” .

“L’augurio, prosegue il Dirigente, è che possano aderire in massa in modo tale da contribuire ad elevare la percentuale dei vaccinati”.