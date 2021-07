“L’uncinetto dell’amore”, a Castelbuono mostra di beneficienza in via Sant’Anna

Dopo l’interruzione del 2020 a causa della pandemia, l’Uncinetto dell’Amore di Castelbuono, riprende la sua attività con la mostra di ricami in favore del reparto di oncologia pediatrica di Palermo. Da martedì 20, in via Sant’Anna n°20, sarà possibile ammirare i preziosi lavori artigianali opera delle esperte mani di tante donne castelbuonesi che, utilizzando le varie tecniche di ricamo, hanno dato vita a veri e propri capolavori con il grande spirito di volontariato e solidarietà che caratterizza la nostra comunità. La visita dovrà essere effettuata rispettando tutte le norme vigenti contro la diffusione del Covid.

L’iniziativa di beneficenza si legherà, così come prospettato per l’edizione 2020, alle celebrazioni del centenario dell’acquisto del castello da parte dei castelbuonesi organizzate dal Museo Civico di Castelbuono e facenti parte del progetto “Asta 1920”; come cento anni fa lo sforzo comune è stato guidato dalla devozione alla Patrona Sant’Anna, anche l’Uncinetto dell’Amore (che alla di Lei intercessione si affida nell’operare) vuole celebrare questo centenario commemorandone culto e devozione.