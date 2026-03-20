Lutto a Petralia Soprana: è scomparso Padre Velardi, Parroco della Parrocchia SS. Trinità

(Il messaggio del sindaco Pietro Macaluso e dell’Amministrazione Comunale)

Addio a Padre Velardi, guida e cuore della comunità

Con profondo dolore, il sindaco Pietro Macaluso e l’Amministrazione Comunale si uniscono al cordoglio della comunità per la scomparsa del nostro caro Parroco Mons. Giuseppe Santo Verdi, per tutti padre Velardi.

Guida spirituale, punto di riferimento umano e sociale, ha accompagnato intere generazioni con dedizione, umiltà e instancabile servizio fino all’ultimo giorno alla veneranda età di 89 anni.

Il suo impegno quotidiano, sempre rivolto agli ultimi e al bene della comunità, resterà un esempio vivo nei cuori di tutti noi.

In questo momento di grande tristezza, esprimiamo la nostra più sincera vicinanza alla famiglia, ai collaboratori parrocchiali e a tutti i fedeli che oggi ne piangono la perdita.

La sua testimonianza di fede e di amore continuerà a illuminare il nostro cammino.

Il Sindaco Pietro Macaluso e l’Amministrazione Comunale

Le esequie saranno celebrate sabati 21 marzo, alle ore 15:30, nella Parrocchia Santissima Trinità in Fasanò, Petralia Soprana (Pa)