M5S, Piano Battaglia: quale futuro vogliamo costruire?

Il M5S di Castelbuono promuove un incontro pubblico per discutere e progettare insieme il futuro di Piano Battaglia. L’iniziativa punta a coinvolgere cittadini, associazioni e operatori locali per individuare strategie di rilancio turistico sostenibile e valorizzazione delle risorse naturali e culturali delle Madonie.

Il M5S di Castelbuono, con la collaborazione dei Deputati regionali e nazionali del M5S, organizza un tavolo di confronto per avviare una progettazione partecipata di elaborazione di un piano di rilancio di Piano Battaglia.

Uno dei luoghi più belli delle Madonie vive ogni anno difficoltà strutturali e organizzative che vanno affrontate in una prospettiva di crescita del turismo invernale ma anche di una seria destagionalizzazione dell’offerta turistica, per poter godere della ricchezza botanica, geologica, astronomica e culturale di quei luoghi. Le risorse preziose di cui disponiamo devono essere valorizzate affinché possano costituire delle occasioni di sviluppo sostenibile e rispettoso della natura, affinché chi quei luoghi li abita, chi ha investito e chi vorrebbe puntare al rilancio e, contemporaneamente, alla difesa e alla conservazione di quelle bellezze venga incoraggiato da servizi efficienti e risposte concrete.

Ripartiamo dal basso, sediamoci attorno a un tavolo a ragionare dando voce ai tanti cittadini che quei luoghi li vivono tutto l’anno, alle associazioni sportive che vogliono costruire un’offerta di qualità, agli operatori economici, agli allevatori che stanno assistendo disperati alla perdita dei pascoli a causa degli ungulati.

La politica deve elaborare risposte che diano speranza ai cittadini attraverso l’ascolto disponibile di chi può cercare strumenti amministrativi e normativi all’altezza delle aspettative del popolo madonita.

Ai saluti del Sindaco di Petralia Sottana, Piero Polito, e del Coordinatore provinciale di Palermo del M5S, Steni Di Piazza, seguiranno gli interventi di:

Nicola Vernuccio, Direttore generale di Città metropolitana di Palermo

Nicola Vernuccio , Direttore generale di Città metropolitana di Palermo

Mario Cicero, Presidente del GAL ISC Madonie

Smeralda Tornese, Direttore del Consorzio turistico Cefalù Madonie

Luigi Iuppa, Presidente dell'Unione dei Comuni Madonie

, Presidente dell’Unione dei Comuni Madonie Giuseppe Ferrarello, Presidente del Parco delle Madonie

Ampio spazio sarà dato ai rappresentanti della società civile, dei settori economico, sportivo, scientifico, artistico e naturalistico e ai Sindaci dei Comuni delle Madonie.

Le risultanze della giornata di lavori saranno raccolte da:

Antonino Randazzo, Consigliere del M5S di Città metropolitana di Palermo

Roberta Schillaci, Adriano Varrica e Luigi Sunseri, Deputati del M5S dell'Assemblea regionale siciliana

, e , Deputati del M5S dell’Assemblea regionale siciliana Daniela Morfino, Deputata del M5S del Parlamento italiano

I lavori saranno moderati da Anna Maria Cangelosi del M5S di Castelbuono.

Vi aspettiamo numerosi lunedì 16 febbraio 2026, alle ore 16, presso il Cine-Teatro Grifeo di Petralia Sottana.