Madonie segrete, domani il primo viaggio di Sì Viaggiare del TG2  sulle Madonie

(Petralia Soprana 17 novembre 2022) – Domani, venerdì 18 novembre, andrà in onda su Rai2 il primo servizio dedicato alle “Madonie Segrete” nella rubrica Sì Viaggiare del TG2 alle 13.50.

I servizi televisivi che andranno in onda rientrano in un più ampio progetto dell’Unione Madonie dal titolo: “Organizzare la Destinazione turistica di Comunità”. Questo progetto consentirà di costruire un modello di organizzazione e gestione della destinazione turistica (Destination Management) fondato sulla centralità delle Comunità locali e delle relazioni umane che consentono di scoprire l’identità dei “luoghi” attraverso l’incontro e la narrazione. Sarà rafforzato il processo di “trasformazione esperienziale”.

Il servizio televisivo potrà essere visto in diretta e in differita su www.raiplay.it o su app Raiplay e in seguito sul sito www.tg2.rai.it nella sezione rubrica Sì Viaggiare.