Madonie: emergenza incendi, riunione operativa nella sede del parco. Merlino: presenterò denuncia contro ignoti

Petralia Sottana – Stamattina riunione operativa presso la sala consiliare dell’Ente Parco delle Madonie per coordinare le prime azioni da intraprendere per contrastare l’emergenza incendi che sta colpendo il comprensorio madonita.

All’incontro hanno partecipato oltre ai sindaci dei comuni colpiti dagli incendi, anche i rappresentanti delle forze dell’ordine, nelle persone del Comandate della Compagnia dei Carabinieri di Petralia Sottana, Capitano Daniele

Nardone, il dirigente del Commissariato di P.S. di Cefalù, Francesco Virga e l’Ispettore Ripartimentale delle Foreste della Provincia di Palermo, Dott. Giuseppe Chiarelli. L’incontro, presieduto dall’assessore al Territorio e Ambiente Toto Cordaro, ha posto le basi di programmazione di tutte le fasi a breve, medio e lungo termine. Un ringraziamento speciale, dai presenti, a Sua Eccellenza il Vescovo di Cefalù, Mons.

Giuseppe Marciante, per la solidarietà espressa ai

territori colpiti dai devastanti fuochi. In programma per il prossimo 11 agosto un altro incontro di coordinamento.

“Intanto, nei prossimi giorni, nella qualità di Rappresentante Legale del Parco delle Madonie – afferma Angelo Merlino – formalizzerò una denuncia contro ignoti presso la Procura della Repubblica”.