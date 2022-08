Madonie folk bike 2022. Il manifesto degli eventi di Castelbuono

Ascolta l'articolo

Tra il 1954 e il 1955 gli etnomusicologi Alan Lomax e Diego Carpitella, progettarono e realizzarono un’iniziativa destinata e rimanere unica nella storia della musica e del canto popolare: una ricerca “sul campo” condotta con metodi rigorosi, eseguita nei territori ai quali sono state per così dire carpite: melodie, parole, ritmi che solo uomini e donne d’altri tempi potevano creare.

Madonie Folk Bike, un’escursione in bici nei luoghi attraversati dai due studiosi, intende fornire una sorta di rivisitazione di quella esperienza.

L’associazione FIAB Roma Ruotalibera, in collaborazione con Folk Media, ripercorrerà i luoghi e i paesaggi che hanno consentito ai due grandi musicologi di scoprire e tramandare la musica della tradizione popolare siciliana.

L’itinerario, che passerà nei i borghi antichi delle Madonie, sarà percorso in bicicletta da un gruppo di ciclisti appassionati di musica popolare e di mobilità sostenibile.

Il progetto Madonie Folk Bike si svilupperà nelle seguenti fasi operative:

• Organizzazione di un ciclotour di circa 200 chilometri in 6 tappe che partendo da Enna attraverserà le Madonie. Poi scenderà verso Cefalù per concludersi a Palermo.

• Organizzazione di feste in collaborazione con i Comuni, le condotte Slow Food, le Pro loco e le associazioni dei territori. In basso l’evento che coinvolgerà Castelbuono.