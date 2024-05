Madonie, Geologia e Natura in vetrina con la Settimana europea dei Geoparchi

Torna la Settimana europea dei Geoparchi, appuntamento tanto atteso dai visitatori e turisti, organizzato da ogni Geoparco aderente alla rete “European Geoparks Network” (EGN) e al “Global Geoparks Network” (GGN), per promuovere il geoturismo attraverso attività istituzionali che mirano principalmente alla conoscenza e alla divulgazione del patrimonio geologico, al pari di quello naturale e culturale.

Dal 18 maggio al 4 giugno, tante le iniziative inserite nel programma del Parco delle Madonie che vede coinvolti nell’organizzazione Comuni, scuole, associazioni locali, punti Qui Parco, per condurre i visitatori alla scoperta dei geositi esistenti. Dalle visite museali ai percorsi laboratoriali (arti e tradizioni), passando all’escursionismo religioso e gastronomico con percorsi nei Comuni del Parco.

Dagli ulivi di San Mauro Castelverde al variegato Museo di Contrada Paratore a Castellana, dalle osservazioni astronomiche all’Abies di Vallone Madonna degli Angeli, le ceramiche di Collesano, gli itinerari dell’acqua a Scillato, per arrivare ai fossili di Piano Battaglia ed il Museo di Sculture si Salgemma nella Miniera Italkali, il programma è estremamente ricco. E poi ancora la transumanza di Geraci, il sentiero geologico di Isnello, il sentiero di Biagio Conte, le escursioni e la montagna terapia in collaborazione con il CAI ed il Camminaparco, o alla scoperta di Pollina e Caltavuturo,

“La Settimana Europea dei Geoparchi – dice il Commissario dell’Ente Parco, Salvatore Caltagirone – è un appuntamento che punta a valorizzare gli aspetti geologici delle Madonie. Ogni geosito, per il suo valore scientifico, incuriosisce studiosi provenienti da ogni parte del mondo, e può essere un attrattore in grado di ospitare diverse attività di fruizione, e sviluppare alternative forme di economia locale che generano flussi turistici”.

“Ogni Geopark – conclude – costituisce un laboratorio naturale utile alla didattica, attraverso il quale è possibile sviluppare nuove forme di approccio scolastico legate alla geografia ed agli effetti dei cambiamenti climatici”.

Tutte le visite sono guidate, programma completo sul sito dell’Ente Parco e su tutti i suoi canali social.

Vi aspettiamo.

Programma Geopark week 2024

Dal 18 Maggio al 02 Giugno. – San Mauro Castelverde

Iniziativa ULI-VAGANDO A SAN MAURO CASTELVERDE – Visita del frantoio incastonato tra i giardini di Karsa – Incontro con sommelier e assaggiatori di olio per assistere ad una degustazione tecnica – Visita guidata a cura del Servizio Civile Universale del Borgo di San Mauro Castelverde – Museo Etnoantropologico e dell’Amicizia tra i Popoli. – A cura di ASSOCIAZIONE ULIVO CAPOVOLTO. – Per informazioni contattare chiamando il 3351235703.

Dal 18 Maggio al 02 Giugno. – Castellana Sicula

Alla scoperta di Castellana Sicula – Una passeggiata tra storia e modernità: passeggiata tra i murales; alla scoperta del Museo Civico e Area Archeologica (C.da Muratore); Atelier Croce Taravella. – A cura del Comune di Castellana Sicula. – Orari: Dal Lunedi al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30, sabato dalle 10 alle 12,30, domenica dalle 9 alle 15,30. – Per informazioni contattare chiamando il 3408646020, Per gruppi con più di 10 persone prenotare con almeno due giorni di anticipo. –

18 Maggio – Piano Battaglia (Petralia Sottana)

Osservazioni astronomiche in notturna. Appuntamento ore 21:00 a Piano Battaglia davanti il RIFUGIO GRIFONE dove saranno montati due telescopi, uno Newtoniano e uno Galileiano e saranno osservati i pianeti Saturno con i suoi anelli e Giove e le sue 4 lune più importanti. In condizioni di ottimo seeng sarà puntato il cielo profondo ed osservati alcuni corpi di Messier come ammassi globulari o nebulose (M13 in Ercole e M57 nella Lira etc.). – A cura di “Il Cammina Parco”. – Per informazioni, prenotazione e costi contattare Guida Aigae Antonio Mirabella, chiamando il 3472607660.

19 Maggio – Polizzi Generosa

Escursione Vallone Madonna degli Angeli” Vallone Fra Paolo (Diff. E.). – A cura del CAI Sezione di Petralia Sottana. – Per informazioni chiamare il 3281383253.

19 Maggio – Piano Battaglia (Petralia Sottana)

Escursione Sentiero Natura Filippo Arena. Appuntamento ore 10:30 davanti il RIFUGIO GRIFONE, consegna bastoncini da trekking a tutti i partecipanti e spostamento a piedi presso la partenza della Seggiovia di Piano Battaglia. Quindi risalita in seggiovia. Discesa lungo il Sentiero Natura Filippo Arena con guida Aigae Antonio Mirabella. Arrivo a Pb alle ore 13:00. Escursione T (medio- facile). – A cura di “Il Cammina Parco”. – In presenza di diversamente abili sarà disponibile il mezzo toyota 4×4 del Camminaparco che seguirà il gruppo durante tutta l’escursione. – Per informazioni, prenotazione e costi contattare Guida Aigae Antonio Mirabella, chiamando il 3472607660.

21-22-23 Maggio

Il naturalista incontra le scuole delle Madonie”. Incontro presso gli istituti scolastici sul tema della transizione ecologica. Il naturalista Antonio Mirabella, responsabile del Centro di Educazione Ambientale Il Grifone, presenterà presso i vari istituti un video sui risultati scientifici della sua Campagna Antartica al Polo Sud. Sarà affrontato il tema della transazione ecologica in Antartide con le ricadute nel territorio nazionale e madonita.

21Maggio – Collesano

Laboratorio di ceramica con il Sig. Manganello e di Scalpellino con il Sig. Mogavero. – A cura del Punto Qui Parco di Collesano e dell’Istituto Comprensivo di Collesano. – Per informazioni chiamare il 3891014761

21 Maggio – Presidio Turistico di Cefalù – Cefalù

Appuntamento ore 11:00 al Presidio Turistico dell’Ente Parco delle Madonie di Cefalù, per la consegna dei Visori inerenti la fruizione tramite realtà aumentata del «Sentiero della Giudecca» pa parte dell’Amministrazione Comunale di Cefalù. –

22 Maggio – Scillato

“Scillato paese dell’Acqua e dei Mulini”

Visita guidata alla grotta Travertino – Visite ai Mulini: “Mulino Asiniddaru” con la proiezione del video sul ciclo dell’acqua e sul Parco delle Madonie – “Mulino du Parrinu”, “Mulino Rasu”, “Mulini Normanni” e Giardino del Fondaco – Visita al Museo “Giovanni Mannino”. – A cura del Punto Qui Parco di Scillato. – Per informazioni e prenotazioni chiamare il 3283748755.

23 Maggio – Battaglietta (Petralia Sottana)

Escursione alla Battaglietta: Biodiversità, geologia e tradizioni delle Madonie. – Appuntamento alle 15 alla Battaglietta. – Itinerario breve ma intenso nel cuore del Massiccio del Carbonara alla scoperta di ciò che rende le Madonie un luogo unico e speciale: la sua biodiversità, la sua geologia e gli antichi mestieri legati alla montagna. Il percorso attraversa il sito geologico della Battaglietta. Numerose soste per l’osservazione di fossili, piante, farfalle, ecc. Durata: circa 2½ ore. – Distanza percorsa: 3 km. – Livello di difficoltà: facile. – Attrezzatura necessaria: scarpe da trekking o buone scarpe da ginnastica, acqua, giacca a vento, abbigliamento adatto alle condizioni meteorologiche. – A cura di Madonie Explorers. – Info/prenotazioni: Laetitia 327 0410244.

24 Maggio – Geosito Unesco Miniera Italkali (Raffo – Petralia Soprana)

Focus group e proiezione di un video sul Madonie Geopark presso il Museo di Arte Contemporanea. – A cura dell’Associazione SottoSale. – Per informazioni e prenotazioni associazionesottosale@gmail.com

24 Maggio – Collesano

Iniziativa “Il Fascino dell’arte dell’intreccio: racconti con il Signor Francesco Di Pasquale”. – Appuntamento ore 16:00 Piazza Mazzini. – A cura del Punto Qui Parco di Collesano. – Per informazioni chiamare il 3891014761.

25 Maggio – Piano Battaglia (Petralia Sottana)

Escursione a Monte Spina Puci. Appuntamento ore 10:30 davanti il RIFUGIO GRIFONE. Consegna bastoncini da trekking a tutti i partecipanti. Partenza sentiero a lato del Rif. Grifone. Ascensione Monte Spina Puci e visita Battaglietta. Rientro al Rif. Grifone ore 13:00. Escursione (T-M) medio facile. – A cura di “Il Cammina Parco”. – In presenza di diversamente abili sarà disponibile il mezzo toyota 4×4 del Camminaparco che seguirà il gruppo durante tutta l’escursione. – Per informazioni, prenotazione e costi contattare Guida Aigae Antonio Mirabella, chiamando il 3472607660.

25 Maggio – Raffo (Petralia Soprana)

VISITA Museo di Arte contemporanea Sottosale. – a cura associazione Sottosale. – Per informazioni chiamare il 3281383253.

25 Maggio – Isnello

Escursione al sentiero geologico urbano ed osservazione alle pendici del Monte Pizzo di Pilo presso il sentiero n°5 Grotta Grande – Gratteri della fioritura della Ginestrella (Genista demarcoi) pianta endemica delle Madonie. – A cura della Pro Loco di Isnello e del Punto Qui Parco di Isnello. – Per informazioni chiamare il 0921/616125.

25 Maggio – (Polizzi Generosa)

Escursione all’Abies nebrodensis. – Appuntamento ore 09:00 presso il cancello forestale di Quacella. – A cura del Punto Qui Parco di Polizzi Generosa. – Per informazioni contattare il Sig. Sausa Lorenzo al numero 3387555147.

25 – 26 Maggio – Geraci Siculo

Festa della Transumanza – “Si Sgavìta la montagna” – XIV° edizione. – La manifestazione ha lo scopo di promuovere una delle più antiche pratiche dell’attività pastorale “la Transumanza” – Si potrà assistere al passaggio lungo la via principale del borgo delle mandrie e delle greggi dai pascoli di marina a quelli di montagna e viceversa.

26 Maggio – Portella Colla (Polizzi Generosa)

Escursione Monte Cervi ” Sentiero Natura Fratel Biagio Conte”. Appuntamento ore 10:30 a Portella Colla. Consegna a tutti i partecipanti bastoncini da trekking e inizio escursione adatta anche a famiglie. Difficoltà T (Facile). – A cura di “Il Cammina Parco”. – In presenza di diversamente abili sarà disponibile il mezzo toyota 4×4 del Camminaparco che seguirà il gruppo durante tutta l’escursione. – Per informazioni, prenotazione e costi contattare Guida Aigae Antonio Mirabella, chiamando il 3472607660.

26 Maggio

PROGETTO MONTAGNA TERAPIA. – A cura del CAI Sezione di Petralia Sottana. – Per informazioni chiamare il 3281383253.

26 Maggio – Geosito Unesco Miniera Italkali (Raffo – Petralia Soprana)

Visita al Museo di Arte Contemporanea SottoSale all’interno della Miniera Italkali (Raffo, Petralia Soprana), Geosito UNESCO. – A cura dell’Associazione SottoSale. – L’accesso al MACSS è rigidamente disciplinato dal regolamento disponibile sul sito www.museosottosale.it, è vietato ai minori di anni 12, ed è soggetto a sottoscrizione liberatoria. Per informazioni, prenotazioni e costi associazionesottosale@gmail.com. La prenotazione è obbligatoria massimo entro 48 ore dall’evento, turni uno ogni ora dalle 9 alle 17.

26 Maggio – Portella Colla (Polizzi Generosa)

Escursione lungo il sentiero da “Portella Colla a Pizzo Antenna”. – A cura del CAI Sezione di Polizzi Generosa. – Per informazioni e prenotazioni eliopicciuca@alice.it.

28 Maggio – MAN – Polizzi Generosa

Visita al Museo Abies nebrodensis MAN. – Appuntamento alle ore 09:00 davanti Punto Qui Parco di Polizzi Generosa. – A cura del Punto Qui Parco di Polizzi Generosa. Per informazioni contattare il Sig. Sausa Lorenzo al numero 3387555147.

28 Maggio – Piano Battaglia (Petralia Sottana)

Escursione Sentiero Geologico. – Appuntamento a Piano Battaglia ore 10:30 davanti il RIF. GRIFONE. Consegna bastoncini da trekking a tutti i partecipanti e partenza dal sentiero a lato del Rif. Grifone per con destinazione la Battaglietta. Da li si percorrerà tutto il sentiero geologico fino a portella Paglia. Escursione difficoltà (T) facile. – A cura di “Il Cammina Parco”. – In presenza di diversamente abili sarà disponibile mezzo toyota 4×4 del Camminaparco che seguirà il gruppo durante tutta l’escursione. – Per informazioni, prenotazione e costi contattare Guida Aigae Antonio Mirabella, chiamando il 3472607660.

30 Maggio – (Polizzi Generosa)

Escursione agli Abeti delle Madonie. Sentiero Natura degli Abies. Appuntamento ore 10:30 presso il cancello forestale di Quacella. Consegna bastoncini da trekking a tutti i partecipanti. Partenza alla volta di Vallone Madonna degli Angeli pianta Abies 16/17 e rientro previsto ore 13:30 alle macchine. – A cura di “Il Cammina Parco”. – In presenza di diversamente abili sarà disponibile il mezzo toyota 4×4 del Camminaparco che seguirà il gruppo durante tutta l’escursione. – Per informazioni, prenotazione e costi contattare Guida Aigae Antonio Mirabella, chiamando il 3472607660.

01 Giugno – Caltavuturo

“Un viaggio nei ricordi, tra storia, natura e solidarietà”. – Nell’ambito del ventesimo anniversario della Rete Global Geopark Network: Una giornata all’insegna di Racconti, Canti Popolari, Giochi e Arti Antiche con i componenti dell’associazione AUSER, che si concluderà con la piantumazione del simbolo dell’intera Sicilia l’Abies nebrodensis. – Appuntamento alle ore 09:30 in Piazza San Francesco. – A cura del Qui Parco di Caltavuturo. – Per informazioni chiamare il 3391082778.

01 Giugno – Pollina

“Pietre Rosa e Luoghi di Fede” – “la Manna che non cade dal cielo”. Passeggiata nel centro storico tra le vie panoramiche di fronte al Mar tirreno e luoghi di fede. – Appuntamento alle ore 10:00 presso il Punto Qui Parco Via Caduti in Guerra n°5. – Per informazioni e prenotazioni caruso@parcodellemadonie.it. – Visita guidata al Museo della Manna, con degustazione di Manna. – Piazza Duomo – Orari di Visita dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. – Per informazioni contattare il seguente numero 0921425008. – A cura del Qui Parco di Pollina. –

01 Giugno – Piano Battaglia (Petralia Sottana)

Osservazioni astronomiche in notturna. Appuntamento ore 21:00 a Piano Battaglia davanti il RIF. GRIFONE dove saranno montati due telescopi, uno Newtoniano e uno Galileiano e saranno osservati i pianeti Saturno con i suoi anelli e Giove e le sue 4 lune più importanti. In condizioni di ottimo seeng sarà puntato il cielo profondo ed osservati alcuni corpi di Messier come ammassi globulari o nebulose (M13 in Ercole e M57 nella Lira etc.). – A cura di “Il Cammina Parco. – Per informazioni, prenotazione e costi contattare Guida Aigae Antonio Mirabella, chiamando il 3472607660.

02 Giugno – (Polizzi Generosa)

Escursione itinerario “Sentiero degli Abies” dal cancello forestale sulla strada provinciale 119 a Piano Iole. – A cura del CAI Sezione di Polizzi Generosa. – Per informazioni eliopicciuca@alice.it.

03 Giugno – Escursione a Pizzo Carbonara

Escursione a Pizzo Carbonara 1979m slm. Appuntamento ore 10:30 davanti il RIF. GRIFONE. Consegna bastoncini da trekking a tutti i partecipanti. Partenza sentiero a lato del Rif. Grifone con attraversamento Battaglietta. Rientro al Rif. Grifone ore 15:00. Guida Aigae Antonio Mirabella. Escursione (EE) solo per escursionisti esperti. – A cura di “Il Cammina Parco”. – In presenza di diversamente abili sarà disponibile il mezzo toyota 4×4 del Camminaparco che seguirà il gruppo durante tutta l’escursione. – Per informazioni, prenotazione e costi contattare Guida Aigae Antonio Mirabella, chiamando il 3472607660.

04 Giugno – Collesano

“Alla scoperta delle eccellenze artigianali” di Collesano con il gruppo Coloriamo la vita. – A cura del Punto Qui Parco di Collesano. – Per informazioni chiamare il 3891014761.

04 Giugno – Polizzi Generosa

Visita guidata della Chiesa Madre e dei suoi Tesori. – A cura del Punto Qui Parco di Polizzi Generosa. – Per informazioni contattare il Sig. Sausa Lorenzo al numero 3387555147.

Escursioni «Sentiero Geologico della Giudecca» di Cefalù e «Geosito Scopalacqua» di Petralia Sottana. – A cura dell’Associazione Haliotis no profit. – Date da definire. – Per informazioni chiamare il 3494967912