Madonie, torna l’inverno a primavera: pioggia, vento, freddo e neve sulle alte quote
Le Madonie si risvegliano oggi, 27 marzo 2026, sotto un’improvvisa veste invernale. Dopo una notte caratterizzata da un deciso peggioramento delle condizioni meteo, già da ieri il freddo è tornato a farsi sentire in tutta la Sicilia, con piogge diffuse e nevicate che hanno interessato le aree montane. Dalle prime ore della notte i fenomeni si sono intensificati, imbiancando il paesaggio al di sopra dei 1200 metri. Attualmente la neve continua a cadere anche a quote leggermente inferiori, con fiocchi segnalati sopra i 1000 metri. A Piano Battaglia si registrano accumuli compresi tra i 10 e i 15 centimetri, restituendo uno scenario tipicamente invernale nel cuore della primavera. Nel corso della giornata, soprattutto in serata, n on è escluso che la neve possa accumularsi significativamente nei paesi delle alte Madonie
La giornata odierna sarà infatti segnata da condizioni meteorologiche avverse: oltre alle precipitazioni, sono previste forti raffiche di vento e un sensibile calo delle temperature, elementi che contribuiranno ad accentuare la percezione di freddo soprattutto nelle zone esposte.
Nonostante un lieve miglioramento atteso tra sabato e domenica, con una temporanea attenuazione dei fenomeni, il quadro generale resta improntato all’instabilità. Secondo le attuali previsioni, questa fase di maltempo potrebbe protrarsi almeno fino al 1° aprile, mantenendo condizioni variabili e a tratti perturbate su gran parte del territorio. Un ritorno dell’inverno fuori stagione che, se da un lato offre scorci suggestivi e inconsueti per fine marzo, dall’altro richiama alla prudenza, in particolare per chi si sposta nelle aree montane o lungo le fragili arterie più esposte delle Madonie.
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